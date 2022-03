Pourquoi le grand écrivain russe Tolstoï était-il jaloux du grand écrivain russe Maxime Gorki?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Russia Beyond a traduit un extrait du livre de Pavel Bassinski Passion pour Maxime. Gorki: 9 jours après la mort portant sur les relations difficiles entre Maxime Gorki et Léon Tolstoï. L’ouvrage a été publié en russe chez la maison d'édition AST.

***

Les premières notes du journal intime de Tolstoï sur Gorki étaient bienveillantes : « on a bien discuté », « un vrai homme du peuple », « je suis content que Gorki et Tchekhov me plaisent, surtout le premier ». Cependant, à partir du milieu de l’an 1903 environ, l'attitude de Tolstoï envers Gorki a changé radicalement. Et même capricieusement.

« Gorki est un malentendu », écrit Tolstoï le 3 septembre 1903, ajoutant avec irritation : « Les Allemands connaissent Gorki sans connaître Polenz ».

Toutefois, Wilhelm von Polenz (1861-1903), écrivain et naturaliste allemand bien connu, ne pouvait rivaliser avec Gorki, qui, en 1903, était devenu célèbre en Allemagne avec sa pièce Les Bas-fonds. Le 10 janvier 1903, à Berlin, cette pièce a été présentée pour la première fois au public au Kleines Theater de Max Reinhart sous le titre Nachtasyl (Asile de nuit). Elle a été mise en scène par le célèbre Richard Wallentin, qui a joué le rôle de Satine. Reingart lui-même a incarné le personnage de Luka. Le succès de la version allemande des Bas-fonds a été si écrasant qu'elle a résisté à trois cents (!) représentations consécutives et qu'au printemps 1905, la cinq centième représentation de cette pièce a été célébrée à Berlin.

Il serait stupide et ridicule de soupçonner Léon Tolstoï d'envie, mais en lisant cette inscription, l’on sent des notes de jalousie. Ce n'est pas un hasard si lorsqu'il qualifie Gorki de « malentendu », il se souvient des Allemands. Les rumeurs sur le succès retentissant de la pièce Les Bas-fonds non seulement en Russie, mais aussi en Allemagne, étaient déjà parvenues à ses oreilles. Tolstoï avait écouté Les Bas-fonds alors que la pièce n’était encore qu’un manuscrit, interprétée par Gorki lui-même en Crimée, et même alors elle lui avait semblé étrange, comme écrite pour une raison inconnue. Si Les Bas-fonds n'avait pas eu autant de succès, Tolstoï aurait simplement considéré que le jeune écrivain avait fait le mauvais choix créatif. Après tout, même avant cela, il avait reproché à Gorki le fait que ses paysans parlaient « trop intelligemment » et qu'une grande partie de sa prose était exagérée et peu réaliste. Le soupçon de jalousie augmentera si nous lisons la note du journal de Tolstoï en date du 25 avril 1906. À cette époque, Gorki, avec l'actrice Maria Andreïeva, voyageaient à travers l'Amérique, rencontraient des écrivains américains, donnaient des interviews, et tout cela a été largement couvert non seulement dans la presse américaine, mais aussi dans celle de Russie. « Je lis un article sur la réception de Gorki en Amérique, écrit Tolstoï, et je me surprends à avoir honte ».

Les Bas-fonds au Théâtre d'art de Moscou Sputnik Sputnik

Voici les notes de Tolstoï des 24 et 25 décembre 1909 : « J’ai lu Gorki. Ni ceci ni cela ». Qu'a-t-il lu ? La pièce Les Petits Bourgeois. Mais pourquoi avec un tel retard, car après tout, il s’agit de la première pièce de Gorki, écrite avant même Les Bas-fonds ? « Hier soir, écrit-il le 25 décembre, je lisais Les Petits Bourgeois de Gorki. C'est insignifiant ».

Les 9 et 10 novembre de la même année : « Chez moi, j’ai en soirée fini de lire Gorki. De grands sentiments héroïques, imaginaires et artificiels, et la fausseté ». Encore une fois – « fausseté » ! Cependant, il y a un ajout : « Mais le talent est grand ».

Le talent est grand, mais l'œuvre serait donc insignifiante et fausse ?

Néanmoins, l'intérêt de l’illustre vieillard pour le « faux » écrivain ne faiblissait pas. La note datée du 23 novembre de cette même année 1909 est la suivante : « Après le dîner, j'ai lu à propos de Gorki. Et étrangement, j'ai un mauvais sentiment pour lui avec lequel je lutte. Je me justifie par le fait que, comme Nietzsche, c'est un écrivain nuisible : un grand talent et une absence de toutes croyances religieuses, c'est-à-dire celles qui comprennent le sens de la vie, et, en même temps, la confiance en soi, soutenue par notre "public éduqué", qui voit en lui leur porte-parole, infectant encore plus ce monde. Par exemple, son dicton : « Tu crois en Dieu – et Dieu existe; tu n'y crois pas, alors il n'existe pas ». Le dicton est mauvais, cependant, il m'a fait réfléchir. Y a-t-il ce Dieu, dont je parle et écris, en lui-même ? Et c'est vrai qu'on peut dire de ce Dieu : si tu y crois, il existe. Et je l'ai toujours pensé. Et pour cette raison, quand je pense aux paroles du Christ – "Aimer Dieu et son prochain" – il me semble toujours que l'amour de Dieu est redondant, incompatible avec l'amour du prochain, incompatible parce que l'amour du prochain est si clair, rien ne peut être plus clair, et l'amour de Dieu, au contraire, très obscur. Admettre qu'il existe, Dieu en lui-même, oui, mais l'aimer ?... Ici, je suis confronté à ce que j'ai souvent éprouvé – à la reconnaissance servile des paroles de l'Evangile. Dieu est amour, c'est vrai. Nous ne le connaissons que parce que nous l'aimons ; qu'en est-il du fait que Dieu est en lui-même ? C'est un raisonnement, souvent redondant et nuisible. Si quelqu'un me demande : y a-t-il Dieu en lui-même ? – Je dois dire et je dirai : oui, probablement, mais en lui, en ce Dieu en lui-même, je ne comprends rien. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu-amour. Je le sais probablement. Il est tout pour moi, il est l'explication et le but de ma vie ».

En fait, cela signifie que Gorki, à travers les paroles de Luka de la pièce Les Bas-fonds, a ébranlé les croyances religieuses de Tolstoï. Si Dieu est seulement en toi, et que Dieu lui-même n'est pas en lui-même, alors il n'y a pas de Dieu. De manière inattendue, Tolstoï anticipe les pensées de l'amour de la grand-mère de L'Enfance [premier récit de sa trilogie autobiographique Enfance. Adolescence. Jeunesse – ndlr Russia Beyond]. Qui le connaît, Dieu ? Mais il faut aimer les gens.

Le grand Léon continue ensuite de se fâcher. La note datée du 12 janvier 1910, la dernière année de la vie de Tolstoï se lit ainsi : « Après le dîner, je suis allé chez Sacha [la fille de Tolstoï – Pavel Bassinski], elle est malade. Si Saсha n'avait pas déjà lu [Gorki – ndlr], j'écrirais des choses agréables [sur lui – ndlr]. J’ai pris chez elle Gorki. Je l'ai lu. Très mauvais. Mais, surtout, ce n'est pas bon que cette fausse appréciation me soit désagréable. Il faut voir le bien en lui ».

Derrière toutes les déclarations colériques et irritées de Tolstoï à propos de Gorki, on ne peut que déceler une attitude minutieuse, partiale, voire jalouse à son égard. Tolstoï a compris que c'était Gorki qui exprimait l'humeur de la nouvelle jeunesse et l'intérêt obsessionnel pour sa personne de la part de l'intelligentsia était causé par cette circonstance. Tolstoï ne croyait pas que Gorki était « la voix du peuple ».

Maxime Gorki Sputnik Sputnik

Néanmoins, une nouvelle ère, et, avec elle, une nouvelle éthique et une nouvelle culture, a suivi précisément Gorki. Il a tout défié et Tolstoï ne savait pas comment répondre à ce défi. Ainsi, pendant une courte période, Gorki est devenu le testeur de Tolstoï. Apparaissant particulièrement à travers l'image de Luka, le vieillard rusé, qui a ébranlé la foi de Tolstoï avec ses paroles sur Dieu.

Or, si Gorki n'a joué qu'un rôle épisodique dans la vie de Tolstoï, alors Tolstoï a peut-être exercé l'influence spirituelle la plus puissante sur Gorki lui-même. À travers lui, Gorki a rencontré un « testeur » qui n'est même pas proche du cuisinier Smouri ou Romas [personnages des récits autobiographiques En gagnant mon pain et Mes universités de l'écrivain – ndlr]. Le seul personnage de la biographie spirituelle de Gorki qui peut se tenir à côté de Tolstoï est la grand-mère Akoulina Ivanovna. Gorki a accueilli la nouvelle de la mort de Tolstoï aussi rudement que celle de sa grand-mère :

« Léon Tolstoï est mort.

J'ai reçu un télégramme dans lequel il était dit dans les mots les plus ordinaires : il "est mort". Cela m'a frappé en plein cœur, j'ai hurlé de ressentiment et d'angoisse, et maintenant, dans une sorte d'état de demi-esprit, je l'imagine, comme je le savais, comme je l'ai vu – je veux douloureusement parler de lui ».

Lorsque la grand-mère de Gorki est décédée, Aliocha Peсhkov [le vrai nom de l'écrivain – ndlr Russia Beyond] n'a pas pleuré. Il avait juste l'impression que « le vent glacial l'a pris » dans ses bras. Et encore une fois, comme dans le cas de la mort de sa grand-mère, il n'avait personne à qui parler, si ce n’est avec cette chère personne défunte.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.