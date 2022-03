Comment une mer a failli apparaître près de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au milieu des années 1970, les autorités soviétiques ont décidé de creuser une mer au sud de la capitale. Non, les dirigeants du pays n’avaient pas perdu la raison – le mot de « mer » a été choisi pour désigner un bassin de retenue, qui devait voir le jour près de la ville de Podolsk, dans la région de Moscou.

D’une superficie supérieure à 830 hectares et censée accueillir 47 millions m3 d’eau, la « mer de Podolsk » aurait réglé le problème de réapprovisionnement en eau des arrondissements du sud de la mégapole, en croissance rapide. En outre, s’étendant sur 60km, la ligne côtière devait devenir une zone de détente pour des millions de Moscovites. Ici, sur les plages aménagées, ils auraient pu prendre des bains de soleil et nager.

Approuvé en 1975, le projet prévoyait la création, au confluent des rivières Motcha et Pakhra, d’une cascade formée par trois complexes hydrauliques et censée assurer un niveau stable de l’eau sur un énorme territoire. Le barrage devait être haut de plus de 21 mètres.

Les habitants des lieux de population voisins ont par conséquent commencé à déménager activement vers Podolsk. Les autorités ont également interdit l’emménagement et la construction dans la zone du futur bassin.

Après la déforestation menée en vue du chantier, a débuté la création des complexes hydrauliques, qui s’est étendue sur presque toute la décennie 1980. Toutefois, seul un quart des travaux initialement projetés a été réalisé d’ici à la fin de cette période.

L’effondrement de l’URSS et la crise économique qui s’est ensuivie ont mis une croix sur cette construction géante. Seul le vent et quelques touristes parcourent désormais les constructions géantes en béton abandonnées depuis.

Aujourd’hui, il n’existe nul besoin de ressusciter le projet. Les systèmes de purification d’eau contemporains permettent d’alimenter pleinement et de manière efficace la capitale, dont la population ne cesse de croître.

