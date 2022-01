Quand les Moscovites typiques se changent en figurines de plastique

Le dandy citadin, le col blanc des quartiers d’affaires, l'immigré affairé et la jeune femme de luxe avec un sac LV – ces types de Moscovites et d'autres ont été mis en avant par des designers russes.

L'artiste et designer sous le pseudonyme @nidgus et la chaîne Telegram « Москва сейчас » (Moskva seïtchas, Moscou maintenant) ont créé une collection virtuelle de figurines représentant les types de personnes les plus souvent rencontrées dans la capitale russe.

Elle se compose des personnages suivants :

Le dandy citadin de Kitaï-gorod

Le kit comprend :

Un set de cigarettes électroniques HQD

Un gobelet de café

Un sac à dos élégant

Kitaï-gorod est le principal repaire des jeunes amateurs de bars et de discothèques. Notre fashionista (probablement un étudiant) passera facilement le contrôle facial à n'importe quelle rave, y dansera jusqu'au petit matin avec des pauses pour parler aux autres fêtards ayant une cigarette électronique entre les dents. Il pourrait se réveiller à l'heure du déjeuner, se rendre dans le café branché le plus proche comme si de rien n'était, prendre un flat white au lait de banane avec édulcorant et sirop de noix de coco et de fraise, s'asseoir à son bureau, sortir son ordinateur portable de son sac à dos et peut-être enfin commencer à rédiger son mémoire.

Le conquérant de Moscow-City

Le kit comprend :

Un plateau repas avec poké

Un sweat à capuche du vendredi

Il a été embauché il y a un an par une grande banque ou une startup en tant que chef de produit et on lui a même confié une petite équipe de développement. Des employés de ministères russes et des directeurs d'entreprises internationales travaillent dans les gratte-ciels voisins, et il convient de s’adapter à leur apparence. Notre conquérant porte donc des mocassins on ne peut mieux cirés, un pantalon, une chemise et une cravate de chez Zara. Son enthousiasme et ses idées suffiraient pour traverser l'océan à la nage, mais les employés sont paresseux, ils font des erreurs, et les supérieurs mettent la pression avec les délais, alors toutes les deux heures il faut descendre du 55e étage pour prendre un café et un poké à la mode pour refaire le plein d'énergie – tout est plus sain qu’un McDonald's. Le vendredi, notre individu se prend en photo dans l'ascenseur, jette sa chemise froissée dans son sac à dos, enfile un sweat à capuche et part avec des amis dans un taxi de classe confort pour rattraper les nerfs perdus dans un bar à chicha ou un pub habituel.

Le migrant vivant au-delà du périphérique

Le kit comprend :

Des billets de transport

Un sac Naik (oui, écrit ainsi) pour les documents

Il ne semble jamais dormir. Le matin, il travaille comme nettoyeur, l'après-midi, il vend des montres de contrefaçon sur les marchés du sud-est de Moscou, et le soir, il prépare des kebabs dans un stand de nourriture à emporter ouvert 24 heures sur 24 ou livre des plats cuisinés sur son vélo. Il s'est déjà rechargé avec trois paquets de nouilles instantanées, du thé et cinq sachets de café trois en un, et il doit encore trouver le temps de demander une prolongation de son visa de travail au centre de migration – alors il ne chôme pas.

Le Moscovite de souche intéressé par la vie culturelle

Le kit comprend :

Un chien

L’enregistrement et les clés d'un appartement dans le district central de Moscou

Une casquette

Autrefois, Khamovniki, l'un des quartiers les plus chers de Moscou, avec ses bâtiments historiques et ses musées, abritait les écrivains Léon Tolstoï et Mikhaïl Boulgakov. Aujourd'hui, des présentateurs de télévision et des chanteurs populaires y achètent des appartements, et lui, un Moscovite de naissance, y vit également. Il peut passer tous les rudes hivers moscovites à la mer et ne pas travailler du tout – l'appartement dans ce quartier permet de vivre de ses revenus locatifs. Cependant, s'il choisit d'y résider au lieu de le louer, il se promènera dans les rues historiques avec un teckel tenu en laisse, dînera dans des cafés confortables, soupirera après chaque nouveau voisin et discutera du constructivisme lors des expositions de la Nouvelle Galerie Tretiakov en portant un élégant foulard.

La jeune femme chic à une terrasse de luxe

Le kit comprend :

Un billet pour Dubaï

Un verre de vin rouge

Un sac Louis Vuitton

Les Étangs du Patriarche, autre quartier historique de Moscou, ont longtemps été l'endroit le plus à la mode pour séjourner, tout en étant très cher. Les soirs d'été, des embouteillages de Lamborghini et de Ferrari se forment ici, les bars locaux sont remplis de flambeurs et de blogueurs populaires, et les étudiants s'assoient au bord de l'étang avec un sac de fast-food et du vin dans des verres en plastique. Cette demoiselle vient également ici le soir, dans l'espoir d'être repérée par quelqu'un possédant une voiture de luxe ou de se lier d'amitié avec la femme d'un intellectuel local qui a suffisamment d'argent pour acheter un appartement dans le quartier. Même si cela ne fonctionne pas, elle n'est pas découragée : elle peut toujours s'envoler pour Dubaï et y chercher un prince.

Pour l'instant, les figurines n'existent que virtuellement, mais les créateurs pensent à les produire et à préparer une nouvelle collection, a déclaré au journal Metro Mikhaïl Gretchka, responsable des relations publiques de la chaîne Moskva seïtchas.

« En ligne, on nous a écrit que nous n'avions pas montré tous les profils. Par exemple, nous avons contourné le livreur. Nous ferons donc une deuxième partie », a-t-il précisé.

