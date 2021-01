En images: quand l’URSS était en proie à des tempêtes de neige

La Russie a toujours été connue pour ses hivers froids et neigeux. Cependant, en raison des changements climatiques, cette saison est devenue beaucoup moins rigoureuse dans certaines régions de la contrée et on entend souvent nos aïeux dire qu’à leur époque les hivers étaient bien meilleurs. Le photographe Iouri Sadovnikov a justement immortalisé sur sa pellicule les tempêtes de neige qui ont sévi au cours des années 1960 sur l’île de Sakhaline, en Extrême-Orient.