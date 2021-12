En images: décorée pour le Jour de l’an, Moscou brille de mille feux

Il peut sembler que chaque décembre, en préparant la ville pour le Nouvel An, les autorités de Moscou parient que l’exubérance des décorations dépassera celle de l’année précédente et transformera la capitale en un véritable domaine merveilleux. Des pavillons festifs, des sapins et des guirlandes scintillantes surgissent çà et là à travers la cité.