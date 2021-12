En images: cette librairie de Saint-Pétersbourg innove dans la promotion des livres

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Chaque jour, la page Instagram de cette librairie de Saint-Pétersbourg publie des photographies avec de surprenantes mises en scène, clins d’œil aux couvertures des livres qu'elle propose, ce qui ravit environ 200 000 abonnés. Quels sont ces ouvrages et qui sont ces personnes créatives ?

Les rats de bibliothèque locaux et les touristes ont un endroit préféré à Saint-Pétersbourg. Non, il ne s'agit pas de l'Ermitage ou d'un quelconque musée littéraire, ni d'un palais. Il est plutôt question d'une librairie. Podpisnyé izdania (Подписные издания), qui se traduit par « Publications par abonnement », est l'une des plus anciennes librairies de la ville. Ouverte en 1926, cette boutique occupe depuis 60 ans un chic bâtiment Art nouveau au 57, perspective Liteïny.

À Podpisnyé izdaniya, les lecteurs assidus trouveront bien plus qu'une librairie ; ils découvriront une boutique de cadeaux, un café, et tout simplement un endroit agréable où se retrouver parmi des personnes créatives. L'atmosphère est unique et le design rétro de la librairie fabuleux.

La librairie propose un large éventail de littérature intellectuelle, de romans classiques et contemporains, de livres philosophiques et historiques, de théâtre, de cinéma et de non-fiction, ainsi que des publications de sociologie et psychologie.

« Nous nous concentrons sur un choix de livres intéressants, en soutenant les petites maisons d'édition indépendantes, avec des articles rares et uniques », précise la librairie son concept.

Sa page Instagram est tout aussi géniale que le magasin lui-même. Soutenant les livres rares et essayant de promouvoir la lecture non standard pour les clients, le personnel fait la publicité de ses livres de manière très créative.

En 2013, ils ont commencé à poster des photos sur Instagram pour plaisanter... ils n'avaient pas beaucoup d’adonnés à l'époque, mais depuis, la plaisanterie s'est rapidement développée et est devenue une partie intégrante de leur style.

« La seule chose qui n'a pas changé est que nous créons les photos par nous-mêmes, explique Arina Gromyko, directrice des relations publiques de l’enseigne. Nous n'avons pas de photographes ou de modèles invités. Notre Instagram est notre visage. Lorsque les clients viennent dans notre magasin, [les membres du personnel] sont les mêmes personnes que dans nos publications, et elles donnent des conseils pour les livres ».

Lina Libo, l'une des employées de la boutique, est l'auteur du style et du concept. « Elle prend des photos pour notre Instagram, et elle a mené une révolution esthétique sur notre page », explique Arina. Lina et quatre gars sont les seules personnes à œuvrer sur le concept visuel, et ils trouvent les bons emplacements pour les séances photos. En même temps, ils travaillent tous dans la boutique, et ne se contentent pas de gérer sans effort les pages sur les réseaux sociaux.

Parfois, une publication Instagram ne nécessite que 30 minutes et la photo peut être prise à l'intérieur de la librairie ou dans une cour voisine.

Cependant, parfois, pour des plans grandioses, les employés ne ménagent ni leur temps ni leur argent. Un jour, ils ont même loué une piscine pour prendre une photo.

Une autre fois, ils ont acheté une vieille baignoire pour pouvoir s'y baigner au bord du golfe de Finlande.

Ils prennent des photos dans divers endroits de la ville, notamment au musée de l'Ermitage.

La magnifique cathédrale Saint-Isaac

La gare de Vitebsk

Les rives de la Neva

Célèbre attraction touristique, les toits de Saint-Pétersbourg garantissent des vues romantiques.

Tout comme l'intérieur des anciens immeubles d'habitation.

Dans cet autre article, nous vous emmenions en images à la découverte des plus belles bibliothèques de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.