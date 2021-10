Cinq best-sellers russes aux intrigues des plus surprenantes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Métro 2033 par Dmitri Gloukhovski

La guerre nucléaire est terminée, toutes les villes du monde ont été détruites, et les habitants de la planète doivent vivre sous terre, dans les stations de métro. L'intrigue principale du livre fantastique de Dmitri Gloukhovski se déroule dans le réseau de transports souterrain de Moscou, qui devient rapidement le berceau d'une sorte de nouvelle civilisation : certaines stations gagnent leur indépendance, certaines sont occupées par des criminels, d'autres s'unissent et créent leur propre économie en utilisant des balles comme monnaie. Le personnage principal de cette dystopie post-apocalyptique, Artiom, 24 ans, cherche une arme contre de dangereux mutants qui attaquent l'une des stations.

Le roman de Gloukhovski a d'abord vu le jour sur Internet, chapitre par chapitre. Il a attiré l'attention de milliers d'internautes, et en 2005, il a été publié sous la forme d'un véritable livre. Maintenant, le monde de Métro 2033 a atteint des proportions énormes – des dizaines de livres écrits par Gloukhovski lui-même et d'autres auteurs lui sont consacrés. Il existe également quatre jeux vidéo basés sur cette histoire ; le dernier, Metro Exodus, est sorti début 2019.

Omon Ra par Victor Pelevine

Le premier livre de l'écrivain culte de romans postmodernes russes Victor Pelevine est à la fois un thriller et une parodie d'un roman éducatif soviétique.

Depuis son enfance, un garçon soviétique au nom inhabituel – Omon – rêvait d'aller dans l'espace et, après l'école, il entame une formation de pilote. Finalement, il est sélectionné dans une équipe de cosmonautes se préparant à s’envoler vers la Lune.

En fait, l'intrigue du roman est beaucoup plus complexe et multidimensionnelle que l'histoire d'Omon. L'objectif de Pelevine était d'exposer le système totalitaire de l'Union soviétique, en utilisant l'espace comme une métaphore, qui n'est pas si facile à comprendre, du communisme.

Les Quatre vies d’Arséni par Evgueni Vodolazkine

Dans ce roman dit « non-historique », Vodolazkine joue avec la langue, passant du vieux-slave au russe moderne, imitant l'argot bureaucratique soviétique et le discours de l'intelligentsia russe.

L'action de cette œuvre se déroule dans la Russie médiévale du XVe siècle et tourne autour d'Arséni, un herboriste doué pour soigner les gens. Sa fiancée est morte en couches, emportant avec elle la vie de leur fils. Arséni décide de consacrer son existence à la prière et à la mémoire de sa bien-aimée – il se transforme en fol-en-christ, en moine et, à la fin, il prend le nouveau prénom de Lavr. Il erre parmi les guérisseurs et effectue un pèlerinage à Jérusalem – afin de recevoir le pardon pour le décès de sa femme et pour lui-même.

Dans chaque chapitre, Vodolazkine change les noms des personnages, le temps et les lieux du déroulement des événements, contrairement au tourment existentiel de Lavr qui, lui, semble perpétuel.

Les Sentinelles de la nuit par Sergueï Loukianenko

Les Sentinelles de la nuit est le premier livre de la série Les Sentinelles de l'écrivain de science-fiction Sergueï Loukianenko. Livres, adaptations cinématographiques et musique, tout ce qui est lié à cette saga est devenu extrêmement populaire en Russie au début des années 2000.

Deux groupes « surnaturels » opposés s'affrontent dans le Moscou contemporain. Tous deux s'appellent les « Autres » et sont responsables de la gestion de créatures magiques : le Contrôle de la Nuit gère les actions des Autres de l'Ombre et le Contrôle du Jour se consacre aux Autres de la Lumière.

Dans la première partie du roman, Anton Gorodetski, un membre du Contrôle de la Nuit, enquête sur la chasse illégale d’humains par des vampires et sauve la capitale russe d'un énorme vortex de damnation.

L'intrigue de la deuxième partie du livre tourne autour du meurtre mystérieux de l'une des Autres de l'Ombre et Anton s'avère être le principal suspect, il doit donc lui-même trouver les tueurs.

Dans la dernière partie du roman, le Contrôle de la Nuit a l'opportunité de corriger le Livre du Destin à l'aide d'une craie magique, ce qui provoque à nouveau une confrontation entre les forces de la lumière et celles des ténèbres.

Azazel par Boris Akounine

Il s'agit du premier livre d'une série policière historique sur le détective privé du XIXe siècle Eraste Fandorine. Le jeune homme enquête sur le suicide d'un étudiant issu d'une famille riche et tombe finalement sur une organisation clandestine influente. En hébreu, le mot « azazel » signifie « démon ». Ainsi, dans le roman d'Akounine, une vieille dame anglaise semble faire du caritatif, mais rêve en fait de dominer le monde....

Après avoir lu ce livre sur Fandorine, vous tomberez certainement sous son charme et voudrez connaître ses autres aventures. Il est à noter que chaque œuvre de cette série est écrite dans l'un des genres du roman policier : roman de conspiration, roman d'espionnage, etc.

Boris Akounine (de son vrai nom Grigori Tchkhartichvili) a commencé sa carrière d'écrivain lors d’un pari avec un ami : il s'ennuyait des romans policiers d'une qualité épouvantable qu'il voyait dans les rayons des librairies, et a décidé d'écrire son propre livre, affirmant que ce serait profond, tenace et intéressant à lire.

