La Russie renforce ses liaisons aériennes avec la France, la Tunisie et la Suisse

Suite à une réunion menée par Tatiana Golikova, vice-premier ministre russe en charge de la Santé, avec la cellule de crise pour la prévention de la propagation du coronavirus en Russie, décision a été prise de rétablir ou d’élargir les vols avec de nombreux pays, dont trois francophones, apprend-on du site officiel du gouvernement russe. Ces changements sont effectifs à partir de ce 9 novembre 2021.

A tout d’abord été accru le nombre de liaisons aériennes avec la France. Les itinéraires Moscou – Paris et Moscou – Nice passent ainsi de 4 vols par semaine à 7. Lyon et Moscou seront également dorénavant accessibles directement à raison d’un vol conjoint hebdomadaire, tandis que la capitale française sera reliée à chacune des villes russes de Kaliningrad, Krasnodar, Rostov-sur-le-Don, Samara, Kazan et Nijni Novgorod deux fois semaine.

Ensuite, sur un principe de réciprocité, sont rétablis les vols réguliers avec la Tunisie. Seront de cette manière proposées 7 liaisons hebdomadaires Moscou – Monastir. Cette dernière sera aussi accessible depuis Saint-Pétersbourg à raison de deux vols par semaine. Vers cette ville côtière du Sahel tunisien pourront en outre être réalisés deux vols hebdomadaires depuis les autres aéroports russes au sein desquels ont été rétablies les liaisons internationales.

Enfin, sont désormais levées les restrictions concernant les trajets aériens avec la Suisse.

