La Belge Zara Rutherford, plus jeune aviatrice à faire le tour du monde en solo, a atterri en Russie

À 19 ans seulement, la Belgo-britannique Zara Rutherford, plus jeune femme pilote à entreprendre le tour du globe en solitaire, est arrivée en début de semaine à Anadyr, capitale de la Tchoukotka russe, depuis l’Alaska, relaie-t-elle sur Instagram.

« Le vol n'a pas été difficile. Le plus dur a été l’attente en Alaska, où le vent soufflait fort et où il a neigé pendant très longtemps », a-t-elle confié, citée par RIA Novosti, au sujet de son retard de plusieurs semaines accumulé dans la région la plus septentrionale des États-Unis.

Depuis, elle a rejoint la ville russe de Magadan, plus au sud, où elle se trouve actuellement. Si elle avait initialement annoncé son intention de prendre dès aujourd’hui le départ pour Vladivostok, elle a depuis révélé sur les réseaux sociaux devoir s’attarder quelque peu dans cette ville bordée par la mer d’Okhotsk, l’occasion pour elle de découvrir les environs.

C’est fin août que Zara avait quitté sa ville natale de Courtrai, en Flandre, décollant en direction de l’ouest à bord de son ULM Shark UL, un appareil de 350 kilos seulement. Son projet ? Traverser plus d’une cinquantaine de pays et 5 continents, soit 27 685 milles marins (51 273 kilomètres) afin de battre le record de la plus jeune femme pilote à effectuer une boucle aérienne autour du Globe en solo, établi en 2017 par l’Américaine Shaesta Waiz, ayant accompli cet exploit à l’âge de 30 ans.

Pour elle, il est ici question d’encourager la gent féminine à s’engager dans des domaines encore largement masculins, tels que l’aviation, les technologies, l’ingénierie ou encore les mathématiques, s’enthousiasme-t-elle sur son site.

Le périple de Zara devrait s’achever, selon elle, d’ici un mois ; un délai toutefois soumis aux aléas météorologiques. Avant cela, son voyagera la mènera néanmoins encore en Asie du Sud-Est, puis dans la péninsule arabique, lui permettant ensuite de rejoindre le Vieux Continent par la Grèce.

Elle sera également la première Belge de l'histoire à effectuer un tour du monde en solitaire à bord d'un avion monomoteur et la première femme au monde à le faire aux manettes d'un ULM.

