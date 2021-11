Jambes les plus longues, mère de 69 enfants: sept incroyables records du monde russes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les jambes les plus longues du monde

Legion Media Legion Media

En 2020, Ekaterina Lissina a été reconnue comme la détentrice des jambes les plus longues au monde. Ses jambes sont d'une longueur sans précédent - 132,8 cm pour la gauche et 132,2 cm pour la droite. Encore écolière, elle était la cible de moqueries, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles Ekaterina a décidé de postuler pour le record - elle voulait « être une source d'inspiration pour les filles qui n'ont pas confiance en elles ».

Anna Arzamastseva/Barcroft Image /Barcroft Media/Getty Images Anna Arzamastseva/Barcroft Image /Barcroft Media/Getty Images

De la longueur de ses jambes, la fille a cependant retiré plus tard quelques avantages. Lissina a joué pour l'équipe russe de basket-ball et a remporté le bronze aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin. Après avoir abandonné le sport, elle est devenue un modèle professionnel recherché. Autre avantage : « Je peux marcher beaucoup plus vite que les autres », note-t-elle.

Le plus grand nombre d'enfants au monde nés d'une seule femme

Domaine public Domaine public

Ce record a été établi il y a environ 200 ans par une paysanne russe, et jusqu'à présent, personne n'a pu le battre. Son nom est inconnu, selon diverses sources, son nom était Valentina ou Théodora, et elle était l'épouse d'un paysan du district de Chouïa, Fiodor Vassiliev. La femme a accouché 27 fois : 16 jumeaux, 7 triplés et 4 quadruplés - soit un total de 69 enfants. De plus, seulement deux sont morts en bas âge et le reste des enfants a survécu jusqu'à l'âge adulte. Ce cas unique a été signalé à Moscou par le monastère Nikolski en 1782, et l'impératrice Catherine II elle-même avait beaucoup entendu parler de ce phénomène.

La plus longue cryptobiose animale

A. V. Сhatilovich, A. V. Tchesounov, T. V. Neretina, I. P. Grabarnik, S. V. Goubine, T. A. Vichnivetskaïa, T. C. Onstott & E. M. Rivkina A. V. Сhatilovich, A. V. Tchesounov, T. V. Neretina, I. P. Grabarnik, S. V. Goubine, T. A. Vichnivetskaïa, T. C. Onstott & E. M. Rivkina

En 2018, la communauté scientifique a été choquée par cette nouvelle - des scientifiques russes ont ressuscité des nématodes (vers ronds) du pergélisol sibérien vieux de 42 000 ans. Il s'agit de la plus longue cryptobiose animale au monde, un record absolu. Les vers ont repris vie, ont commencé à manger et à se multiplier, alors qu'avant cela, la plus longue période d’arrêt temporaire de tous les processus vitaux de l’organisme pour les animaux multicellulaires ne dépassait pas 30 à 40 ans. En d'autres termes, les scientifiques étaient loin de penser qu'il était possible de faire revivre un organisme multicellulaire après tant d'années. Découvrez comment ces vers ont été trouvés et ce qui leur est arrivé plus tard ici.

Slackline le plus haut du monde

Le slackline, ou funambulisme avec un harnais de sécurité, est une marche sur une sangle tendue entre deux points. Il existe de nombreuses variétés et niveaux de difficulté, mais ce record impressionnera certainement ceux qui ont le vertige. En 2019, sept slackliners ont marché le long d'une corde tendue entre les gratte-ciel du centre de bureaux Moscow-City à 350 mètres au-dessus du sol - c'est plus haut que la tour Eiffel !

La marche a été enregistrée comme la plus marche urbaine sur sangle avec harnais (highest urban highline walk with harness). Les participants ont marché entre les tours OKO, le deuxième plus haut bâtiment d'Europe, et la tour Neva, qui était encore en construction, mais qui était vouée à devenir le plus haut bâtiment du continent. Le groupe international comprenait quatre Russes.

Le youtubeur le mieux payé

Un autre record officiel Guinness venu de Russie a été établi par Anastasia Radzinskaïa - elle est devenue la youtubeuse la mieux payée au monde. Et le comble, c’est qu’elle n'avait que 5 ans au moment où le record a été établi ! La fillette gagne jusqu'à 500 000 $ par mois sur le groupe de chaînes YouTube « Like Nastya ».

À la naissance, Nastia s’est vu diagnostiquer une forme sévère de paralysie cérébrale infantile. Les médecins ont dit qu'elle ne serait pas capable de marcher et de parler. Les parents ont mis toutes leurs forces dans le traitement, et il a porté ses fruits. L'une des formes de thérapie était le travail avec la caméra : c'est ainsi qu'on lui a appris à interagir avec le monde qui l'entourait. De courtes vidéos avec Nastia – montrant comment elle est heureuse avec de nouveaux objets, fait un caprice, saute sur un trampoline ou va à l'école - recueillent des millions de vues à travers le monde.

Plus longue session de tatouage

60 heures et 30 minutes de travail non-stop : la plus longue séance de tatouage a été organisée par Alexandre Pakostine, 23 ans, en septembre 2019, lorsqu'il a tatoué 12 modèles et réalisé un total de 15 dessins. La pause maximale qu'il s'autorisait était de 5 minutes, le chronomètre était strictement surveillé par des observateurs indépendants.

Une incroyable ascension du Kilimandjaro

Altezza Travel Altezza Travel

Le volcan Kilimandjaro avec ses 5 895 mètres d’altitude est une épreuve même pour les jeunes grimpeurs en bonne santé. Mais Angela Vorobiova, une enseignante à la retraite, a défié non seulement la montagne, mais aussi l'âge. Elle a atteint le sommet du point culminant du continent africain à 86 ans, établissant un record du monde. À 4600 mètres, là où de nombreux touristes ont du mal à cause de l'altitude, Angelina avait des indicateurs incroyables - la concentration d'oxygène de son sang était de 89%, le pouls affichait 70.

Altezza Travel Altezza Travel

« À 4 000 mètres d'altitude, mon guide et moi avons même dansé un tango. Et à 5 000 mètres nous avons eu la chance d’admirer l'aube au-dessus des nuages. C'est impressionnant ! J'ai aussi eu une extinction de voix, et je ne pouvais pas parler, mais revenir en arrière ? Non, je n'y ai même pas pensé », a-t-elle déclaré.

