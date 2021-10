E-sport: l’équipe russe remporte le championnat mondial de Dota 2 et empoche 18 millions de dollars

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Russie, par le biais de son équipe Team Spirit, a pour la première fois remporté le tournoi mondial The International 10 consacré au jeu vidéo Dota 2, dont la finale s’est déroulée à Bucarest (Roumanie) le 17 octobre, apprend-on sur le site de ce jeu en ligne de batailles en arène. L’équipe était pourtant loin de figurer parmi les favoris, ayant essuyé plusieurs défaites au cours des phases précédentes.

Malgré tout parvenue à se hisser en finale, elle y a fait face à nul autre que le collectif chinois PSG.LGD, créé par la section e-sport du Paris Saint-Germain et son équivalent chinois LGD Gaming, basé à Hangzhou. Victorieuse sur les deux premières cartes de ce match décisif, Team Spirit s’est ensuite vu rattrapée par son adversaire, avant de s’imposer une bonne fois pour toutes sur la cinquième et ultime map.

Team Spirit durant la finale The International 2021

Notons que la partie a connu un pic d'audience à 2,7 de spectateurs simultanés, un record pour ce championnat.

Plus important encore – au total, 40 millions de dollars étaient à répartir entre les participants selon leur rang au classement final, révélant l’ampleur de l’essor des jeux vidéo en tant que discipline de compétition, ce montant étant par exemple équivalent à la dotation cette année pour les sportifs ayant pris part à Roland Garros. Team Spirit s’est ainsi vu remettre le premier prix, soit 18,2 millions de dollars, contre 5,2 millions pour leurs rivaux chinois. 3,6 millions et 2,4 millions ont en outre été accordés aux équipes ayant décroché la 3e et 4e places respectivement.

Portrait des membres de Team Spirit The International 2021

À noter que l’équipe russe est constituée de Iaroslav Naïdionov (alias « Miposhka »), Alexandre Khertek (« TORONTOTOKYO »), Magomed Khalilov (« Collapse »), Ilia Mouliartchouk (« Yatoro ») et Miroslav Kolpakov (« Miroslaw »), ces deux derniers étant de citoyenneté ukrainienne. Ils sont entrainés par Aïrat Gaziev (« Silent »).

