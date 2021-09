Ces lieux improbables de Moscou qui ont accueilli des stars américaines

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Quentin Tarantino - Tombe de Pasternak et musée du film

La dernière fois que le célèbre réalisateur Quentin Tarantino est venu à Moscou, c'était en 2019 pour présenter son opus Il était une fois à Hollywood. Le ministre de la Culture de l'époque a emmené l’auteur du film Pulp Fiction au Kremlin et dans ses musées, les photographies de cette visite s’étant transformées en mèmes. Le ministre a également remis à Tarantino un recueil de poèmes de Boris Pasternak. Et ce n'était pas un hasard.

La fois précédente que Tarantino était venu à Moscou en 2004, il s’était immédiatement rendu non pas dans les lieux touristiques, mais sur la tombe de Boris Pasternak - il s'est avéré que c'était l'auteur préféré du réalisateur. Tarantino a passé environ une demi-heure au cimetière et des témoins oculaires ont rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une visite formelle : le réalisateur s’est assis contre la pierre tombale et semblait s'être « envolé très loin ». Tarantino lui-même a admis plus tard qu'il avait été capable d'établir un contact spirituel avec l’écrivain de génie.

Après le cimetière, situé en périphérie de Moscou, Quentin a demandé à passer chez McDonald's, puis s'est soudainement rendu au Musée du cinéma. Le directeur de l’établissement Naoum Kleiman lui a fait la visite, essayant de montrer ce que le réalisateur érudit n'avait peut-être pas encore vu - Tarantino était ravi.

Johnny Depp - Mausolée de Lénine et musée Maïakovski

Le pirate le plus célèbre au monde s'est rendu à Moscou à plusieurs reprises pour les premières de divers films, mais la visite la plus insolite a eu lieu en 2018. Depp est venu jouer avec le groupe de rock Hollywood Vampires, qu'il a formé avec Alice Cooper et le guitariste d'Aerosmith Joe Perry.

Avant le concert au stade olympique, Depp a visité... le musée Maïakovski. Il s'avère que l'acteur rêvait depuis longtemps d'entrer dans ce musée, car il lit de la poésie depuis l'adolescence et est depuis longtemps amoureux de Vladimir Maïakovski, avec « sa passion, son drame, son dynamisme et sa force incroyable ». Un jour, Depp avait acheté un livre de poésie, et a admiré le portrait : « Quand j'ai vu ce crâne rasé et son visage pas commode, j'ai pensé - oh, je prends à coup sûr celui-ci ! ».

De plus, l'acteur a visité le mausolée de Lénine et a examiné la nécropole près du mur du Kremlin. Plus tard, lors d'une conférence de presse, il s'est plaint d'avoir toujours trop peu de temps à Moscou pour voir toutes les monuments de la capitale russe.

Tom Hardy - Grotte de glace et métro de Moscou

Tom Hardy est venu présenter le film Venom à Moscou en 2018. Il a rencontré des fans, et s'est promené dans le parc à la mode Zariadié près du Kremlin ; il est entré dans le pavillon imitant une grotte de glace. Pour empêcher l'acteur de se geler les oreilles, on lui a offert un chapeau de fourrure, ce qui l’a réjoui et dont il s'est vanté lors d'une conférence de presse.

De plus, Hardy a fait un tour dans le métro de Moscou ! Accompagné de sa sécurité, bien sûr, mais l'acteur a réussi à s'imprégner de l’atmosphère unique du métro et a même frotté le nez du chien de bronze, un geste censé porter chance, à la station Place de la Révolution.

Arnold Schwarzenegger - Centre d'innovation de Skolkovo et Galerie Tretiakov

Schwarzie est venu plusieurs fois à Moscou. Une scène célèbre montre d’ailleurs l'acteur sur la place Rouge : elle est tirée du film Double détente de 1988, qui a été partiellement tourné dans la capitale russe. À l’époque, il rêvait d'acheter un manteau de fourrure pour sa femme, ce qui était loin d’être évident en URSS pendant la perestroïka. On a recouru aux contacts de journalistes et de responsables - en conséquence, Schwarzenegger a été envoyé au magasin Torgmekh et sa femme a reçu un beau manteau en fourrure blanc. De plus, Schwarzie est allé rencontrer son idole de jeunesse - le champion du monde soviétique d'haltérophilie, Yury Vlasov.

En 2010, Schwarzenegger n'est pas venu en tant qu'acteur, mais en tant qu’homme politique. Il a amené avec lui un groupe d'hommes d'affaires américains prêts à investir. Schwarzie a pris le métro à l'heure de pointe de bon matin et a été pris dans la foule se précipitant vers son travail, d'où il a conclu que les Russes adoraient leurs transports en commun.

Plus tard, le président de l'époque, Dmitri Medvedev, a lui-même emmené Schwarzie au centre d'innovation de Skolkovo, où les deux hommes ont discuté des possibilités d'investissements américains. Medvedev a tenu compagnie à l'acteur dans la salle de sports. Schwarzenegger a exprimé le désir de visiter la galerie Tretiakov et on lui a ouvert les portes de la galerie, et ce bien que ce fût la journée de nettoyage !

Madonna - Orphelinat

Pour la première fois, la diva de la pop est venue se produire à Moscou en 2006, provoquant un émoi incroyable. Les billets coûtaient des sommes exorbitantes, et après le concert à Loujniki, tout un chacun rêvait de rencontrer la star dans une des discothèques de la ville. Des chroniqueurs mondains étaient postés près du coûteux restaurant Pouchkine, s'attendant à y voir la chanteuse rencontrer des représentants de la communauté LGBT. Mais Madonna a choqué tout le monde en ne se présentant à aucune fête.

De l'hôtel, elle s'est rendue à l'aéroport en voiture et, en chemin, elle a secrètement rendu visite à des orphelins ; elle a fait don au pensionnat d'une jolie somme, que les journalistes n'ont pas pu établir.

Steven Tyler – Pousser la chansonnette en pleine rue

Lors de sa dernière visite en 2015, le leader du légendaire Aerosmith s'est rendu directement dans la rue Kouznetski Most, dans l’hyper centre-ville, pour… chanter avec un musicien de rue ! Bien sûr, c'était un hasard - le musicien se promenait lorsqu'il a entendu un gars avec une guitare interpréter sa chanson I Don't Want Miss A Thing. Tyler s'est dirigé vers le micro et a chanté avec le jeune interprète pour le plus grand plaisir de la foule.

Le chanteur a des racines russes, comme il l’a rappelé plus tard. Le grand-père du chanteur était originaire d'Ukraine et lors d'une conférence de presse, le chanteur a déclaré que son grand-père s'était toujours considéré comme russe ; il a indiqué qu'il avait lui-même grandi en mangeant du bortsch et qu'il adorait la cuisine russe.

