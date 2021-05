Avec quoi associe-t-on souvent la Russie? Nos lecteurs répondent!

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Que savez-vous de la Russie, à part que c’est un immense pays ? Nous avons demandé à nos lecteurs de mentionner les choses qui, selon eux, ont rendu le pays célèbre. Parmi les centaines de réponses obtenues, la plupart des exemples concernaient la cuisine, la culture et les traditions. Mais personne (PERSONNE !) n'a dit que les Russes ne souriaient pas. Merci!

1. Premier homme dans l'espace

Iouri Gagarine le 12 avril 1961 Sputnik Sputnik

L'une des réponses les plus populaires était le premier vol spatial habité et l'exploration spatiale. Le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Iouri Gagarine a volé dans l'espace et est revenu sain et sauf. Ce jour-là a changé l'histoire. Regardez comment Gagarine a été accueilli après son incroyable vol !

2. Lac Baïkal

Legion Media Legion Media

Il y a de nombreuses merveilles naturelles en Russie, mais le lac Baïkal en Sibérie est probablement la plus célèbre. Lac le plus profond du monde, il possède une flore et une faune uniques (vous devriez voir les phoques locaux !) et c’est aussi le plus grand réservoir d’eau douce de la planète. Le Baïkal regorge de mystères ! L'île d’Olkhon est considérée comme un lieu de force par les chamans de Sibérie. En hiver, le lac Baïkal est également recouvert d'une couche de glace impressionnante.

3. Hospitalité

Vitali Beloousov/Sputnik Vitali Beloousov/Sputnik

La légendaire tradition russe consistant à bien recevoir les invités est connue : on offre la meilleure nourriture (même si c’est la dernière) et les meilleures boissons, en faisant tout pour le confort de l’invité, en ne posant de questions qu’après. Les racines de ce comportement remontent à l’ancienne Russie, lorsque les lieux de peuplement étaient très éloignés les uns des autres et que les voyageurs étaient souvent considérés comme des messagers.

« Les Russes sont des personnes très spéciales avec un cœur bon, une âme chaleureuse et un esprit magnifique », écrit @ShirazParacha sur Twitter.

4. Littérature

Vassili Perov/Galerie Tretiakov Vassili Perov/Galerie Tretiakov

Nos lecteurs ont cité de nombreux écrivains russes, tels que Léon Tolstoï, Anton Tchekhov, Vladimir Maïakovski et Fiodor Dostoïevski. En ce qui concerne les livres, la plupart des lecteurs ont mentionné Guerre et paix de Tolstoï. À raison, car c'est vraiment un roman emblématique.

5. Langue

Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

La langue russe est assez difficile à apprendre, mais de nombreux étrangers la trouvent belle. « Le russe est un langage très émotionnel et descriptif qui vous permet d'exprimer chaque idée, sentiment ou émotion, écrit Alexandru Mercur sur Facebook. Malheureusement, après la révolution bolchevique, l'orthographe a été simplifiée. Je pense que la langue russe doit revenir à sa grammaire et à son orthographe d’avant Pierre le Grand ».

Outre la langue, nos lecteurs ont mentionné l'alphabet cyrillique avec des lettres qui rappellent à l'alphabet latin, mais qui se lisent de façon complètement différente.

6. Victoire à l’issue de la Seconde Guerre mondiale

La bannière de la victoire au-dessus du Reichstag. Berlin, 1945 Ministère russe de la Défense Ministère russe de la Défense

« C’est grâce à la Russie que le monde entier ne parle pas allemand. La Russie a pris la responsabilité d'arrêter Hitler et de renverser le cours de la guerre contre l'Allemagne », écrit Robert Berry sur Facebook.

7. Églises à bulbes

Cathédrale Saint-Basile Alexandre Stcherbak/TASS Alexandre Stcherbak/TASS

Les églises avec des bulbes en forme d'oignon ont impressionné @raindog1970 sur Twitter et Thomas Campolongo sur Facebook. Certains ont mentionné la cathédrale Saint-Basile de Moscou. Alors, pourquoi les dômes des églises orthodoxes russes sont-ils en forme d'oignons ? La raison la plus évidente est la météo. Une telle forme ne laisse pas la neige s’accumuler sur le toit.

8. Hivers

Rouslan Chamoukov/TASS Rouslan Chamoukov/TASS

Peut-on qualifier les températures inférieures à zéro de carte de visite de la Russie ? Le froid est en tout cas fréquemment associé à ce pays. « Très peu d'autres pays peuvent dire qu'ils ont des hivers similaires. Il fait tellement froid, mais les Russes parviennent à faire face à cela », écrit Jirka Zahora sur Facebook.

9. Vodka

Evgueni Biatov/Sputnik Evgueni Biatov/Sputnik

Oui, c’est toujours l’une des associations les plus populaires avec la Russie, et ce bien que la consommation d’alcool diminue chaque année (de 15,8 litres en 2010 à 10,8 en 2020). Et les Russes modernes préfèrent en fait la bière et le vin. Cependant, la vodka traditionnelle est une boisson alcoolisée plus célèbre que la bière Jigouli ou le vin mousseux Abrau Durso. « Bon marché, sociale… l'essence même de tout en Russie » : c'est ainsi que des lecteurs ont décrit cette boisson.

10. Bœuf Stroganov

Legion Media Legion Media

Ce plat à base de bœuf dans une sauce crémeuse servi avec de la purée de pommes de terre est réputé dans le monde entier. Selon la légende, il a été inventé par le chef français du comte russe Alexandre Stroganov au XIXe siècle. Le comte aimait accueillir des convives (vous vous rappelez ? L'hospitalité avant tout !) et ce plat était plutôt facile et rapide à cuisiner. Soit dit en passant, le bœuf Stroganov fait désormais partie de la cuisine suédoise sous le nom de Korv Stroganoff. Voilà à quoi ça ressemble.

11. Union soviétique

Des pionniers Lev Polikachine/Sputnik Lev Polikachine/Sputnik

L'histoire de l'Union soviétique a pris fin il y a 30 ans, mais son héritage est toujours vivant. Beaucoup de gens ont mentionné le système d’enseignement soviétique (peut-être ont-ils participé à des échanges à l'époque ?), les scientifiques célèbres et, bien sûr, les dirigeants soviétiques, comme Joseph Staline et Mikhaïl Gorbatchev. « La Russie, comme l'ex-URSS, a donné au monde la journée de travail de 8 heures, l'égalité des sexes, les progrès de la science et même la hausse du niveau scolaire», a écrit Imam S Shaik sur Facebook.

12. Combattants MMA

Fedor Emelianenko Esther Lin/Forza LLC/Getty Images Esther Lin/Forza LLC/Getty Images

Quant aux personnalités modernes, outre le président russe Vladimir Poutine, beaucoup de nos lecteurs ont mentionné Khabib Nurmagomedov alias l’Aigle et Fedor Emelianenko, les meilleurs combattants de MMA, désormais tous deux à la retraite. « Fedor a mis la Russie sur la carte en s’imposant comme le meilleur combattant du monde », déclare John Zog sur Facebook.

13. Premier vaccin enregistré contre la Covid-19

Sergueï Vediachkine/Agence Moscou Sergueï Vediachkine/Agence Moscou

« Les meilleurs scientifiques du monde, les premiers à avoir lancé un vaccin efficace contre la Covid », écrit Frank Murphy sur Facebook.

Apparu à l'été 2020, Spoutnik V est devenu le premier vaccin homologué contre la pandémie de coronavirus. Peu de temps après, la Russie a enregistré deux autres vaccins appelés EpiVacCorona et CoviVac.

14. Trésors architecturaux

Ermitage Legion Media Legion Media

Le Kremlin de Moscou, le musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, les églises en bois du nord de la Russie, ainsi que l’architecture de Kazan et de Vyborg figuraient parmi les monuments célèbres que nos lecteurs ont mentionnés. Et beaucoup de gens ont souligné les magnifiques stations de métro de Moscou : « Elles ressemblent à des musées ! »

15. Caméras embarquées

Chute d'un objet spatial à Tcheliabinsk Sputnik Sputnik

Nos lecteurs ont également évoqué ces drôles de vidéos routières de Russie tournées avec des caméras embarquées : il semble que les conducteurs ici ne soient surpris ni par les chars, ni par les hélicoptères, ni même par les météorites !

Bonus

Ballet Le Lac de cygnes Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

Nos lecteurs ont également noté que la Russie était célèbre pour le ballet, les compositeurs, les chemins de fer les plus longs, le jeu Tetris, la poupée Matriochka, les ours, les balalaïkas, les babouchkas, la méthode Stanislavski, les chats bleus russes et bien plus encore. Christian Hainds, sur Facebook, a souligné que la Russie était « un État véritablement multinational avec des tonnes de langues parlées ». Tanny Tan a écrit que la Russie était toujours le méchant dans les films (hollywoodiens).

En plus de cela, certains lecteurs se sont concentrés sur les associations négatives avec la Russie. Marcin Małek et Justus Madison ont tous deux évoqué sur Facebook les affaires d’« empoisonnement », tandis que Priya_D8 a mentionné la « corruption » sur Twitter.

Dans cette publication, vous trouverez dix moyens simples de découvrir la Russie depuis chez vous.

