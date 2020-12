Covid-19: la vaccination de masse à Moscou débutera cette semaine

Russia Beyond

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La capitale russe est sur le point d’entamer la vaccination de masse contre le coronavirus, a fait savoir le maire de la ville, Sergueï Sobianine. Les points de vaccination ouvriront leurs portes le 5 décembre et l’inscription en ligne sera possible dès la veille.

Lors de la première étape, seront vaccinés les employés des établissements éducatifs et ceux de la santé, ainsi que des services sociaux de la ville.

Au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux lots du vaccin, cette liste sera élargie, a promis le maire.

L’ordre d’entamer la vaccination dès la semaine prochaine émane de la part du président. S’exprimant le 2 décembre, il a précisé que les volumes de la production du vaccin Spoutnik V permettent d’entamer une vaccination « si non de masse, d’envergure » et que les premiers bénéficiaires devaient être les représentants des professions des groupes à risque – professeurs et médecins.

Comme l'avait plus tôt précisé le porte-parole de la présidence, la vaccination sera volontaire.

Développé par le centre Gamaleïa, le Spoutnik V est devenu le premier vaccin homologué. En octobre, la Russie a enregistré son deuxième vaccin, l’EpiVacCorona, du Centre national de recherche en virologie et biotechnologie Vektor qui travaille parallèlement sur trois autres préparatifs.

Au cours de ces dernières 24 heures, la Russie a enregistré son bilan le plus élévé des contaminations depuis le début de la pandémie. Selon les informations officielles, 28 145 cas ont été dépistés. En même temps, le nombre de patients guéris et sortis des hôpitaux constitue lui aussi un record – 29 502 personnes en une journée.

Dans cet autre article, nous avons regroupé les informations nécessaires au sujet du Spoutnik V, premier vaccin homologué au monde.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.