Le centre sibérien Vektor travaille sur encore trois vaccins anti-Covid

Le Centre national de recherche en virologie et biotechnologie Vektor, qui est à l’origine du deuxième vaccin anti-Covid enregistré en Russie, en développe encore trois d’autres, rapporte l’agence d’informations RIA Novosti, se référant à l'autorité sanitaire russe Rospotrebnadzor.

« Compte tenu des résultats obtenus à l’issue d’expérimentations, nous avons retenu quatre vaccins prometteurs pour prévenir la Covid-19. Ils sont actuellement à différents stades d’étude », dit le communiqué.

Il s’agit en effet d’un vaccin peptide (l’EpiVacCorona, d’ores et déjà présenté) et de trois vaccins recombinants, chacun à base d’un virus : celui de la stomatite vésiculaire, de la grippe A et de la rougeole, est-il en outre précisé.

EpiVacCorona

Développé par le centre Vektor, le vaccin russe EpiVacCorona a été enregistré le 14 octobre dernier et passe actuellement des tests post-enregistrement. Il est ainsi devenu le deuxième vaccin contre le coronavirus enregistré en Russie, après Spoutnik V. Il a été annoncé que l’EpiVacCorona serait gratuit pour tous les citoyens de Russie.

