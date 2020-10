Comment Vladimir Poutine célèbre-t-il son anniversaire?

Le 7 octobre 2020, Vladimir Poutine a célébré son 68e anniversaire. Comme l’a expliqué son porte-parole, le président avait prévu de passer la majeure partie de la journée au travail, où il devait effectuer une dizaine d’appels téléphoniques internationaux et, le soir, de rencontrer des amis et des proches. Dans le présent article, nous vous révélons comment Poutine a antérieurement célébré ses anniversaires et quels cadeaux le chef d’État a reçus.

Amour pour la taïga sibérienne

« Il y a une petite pomme de pin sur le dessus, allez, je vous montre », en tenue de randonnée, Vladimir Poutine tient en main un champignon, sur lequel a germé une pomme de pin, et expose sa trouvaille à la caméra. À ses côtés, on voit le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

En 2019, à la veille de son 67e anniversaire, Vladimir Poutine est allé dans la taïga sibérienne. Selon son porte-parole, Dmitri Peskov, le dirigeant « s’est délecté de la nature ».

Le président russe Vladimir Poutine dans la taïga, 7 octobre 2019 Alexey Druzhinin/Sputnik Alexey Druzhinin/Sputnik

Quant à l’anniversaire-même, il l’a passé en plein air avec ses proches.

En 2014, le choix est également tombé sur la taïga : le président a pris un congé pour y passer son anniversaire.

« Ce soir, il s’envolera pour la Sibérie, dans la taïga. Il se reposera le jour de son anniversaire à quelque 300-400 km du plus proche lieu de peuplement », a alors annoncé Dmitri Peskov, précisant que son séjour serait actif, et non stationnaire.

Alexey Druzhinin/Sputnik Alexey Druzhinin/Sputnik

Déjà le 9 octobre, Poutine intervenait lors de la réunion du Conseil de la culture physique et du sport, où il a fait part de ses impressions sur sa randonnée.

« La Journée de la marche [le 9 octobre est la Journée internationale de la marche], je crois que nous ne l’avons jamais célébrée. Moi j’ai eu avant-hier ma journée de la marche. J’ai fait près de 9 km dans les montagnes, j’ai encore mal partout », a-t-il alors avoué.

Participation aux sommets et vœux de la part des collègues

Il n’est pas rare que son anniversaire coïncide avec des déplacements de travail. Ainsi, en 2002, le jour de son 50e anniversaire, il est parti au sommet de la CEI à Chisinau, en Moldavie. Alors, il a reçu des mains du Président moldave Vladimir Voronine un crocodile en cristal. Poutine a en outre visité des caves à vin moldaves et a organisé un repas festif à l’ambassade de Russie.

Le sommet de la CEI à Chisinau Alexey Panov/Sputnik Alexey Panov/Sputnik

En 2005, en compagnie des dirigeants kirghiz, kazakh, tadjik et ouzbèk, Poutine est allé le jour de son anniversaire à un petit-déjeuner solennel au palais Constantin de Saint-Pétersbourg, dans le cadre du sommet de la Communauté économique centre-asiatique. Le président a alors personnellement conduit ses homologues jusqu’au centre de presse en prenant place au volant d’une Mercedes noire. Le jour même, il a décerné une récompense à un mécanicien agricole originaire de la région d’Orenbourg pour avoir sauvé un champ de blé contre un incendie, et a rencontré le chancelier allemand Gerhard Schröder.

C’est toujours dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg que Poutine a célébré son anniversaire en 2008, alors qu’il occupait le poste de premier ministre. Il a pris part à la 77e session de l’Assemblée générale d’Interpol, a inspecté le complexe de protection contre les inondations et a visité le studio cinématographique RWS-Saint-Pétersbourg. Une personne qui a préféré garder l’anonymat a alors offert à Poutine un tigreau de l’Amour nommé Macha. Jeune de deux mois, l’animal a ensuite été envoyé dans le parc safari de Guelendjik, dans le Sud.

Le président chinois XI Jinping et Vladimir Poutine Mikhail Klimentyev/Sputnik Mikhail Klimentyev/Sputnik

Cependant, c’est son 61e anniversaire qui semble avoir été le plus exotique. En 2013, le président est allé à Bali pour le sommet de l’APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique). Le soir, il a rencontré la délégation chinoise où « un verre de vodka a été levé ». Le premier ministre japonais Shinzo Abe lui a offert une bouteille de saké, le leader chinois Xi Jinping un gâteau et le président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono lui a chanté Happy Birthday to You avec accompagnement de guitare.

« Nous avons mangé [le gâteau]. C’était spontané, sans banquet ou tablée », s’est plus tard souvenu Vladimir Poutine, avouant que la bouteille de saké n’a pas été débouchée, mais que son tour viendrait, probablement à Moscou.

Sept buts

En 2015, Poutine a célébré son 63e anniversaire à l’Arène de glace Chaïba, à Sotchi. Lors de son apparition sur la glace, les supporters présents dans les tribunes se sont mis à scander pour lui souhaiter son anniversaire.

Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

Poutine a joué sous le numéro 11 au sein de l'équipe Étoiles de la LNH, au même titre que le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et des vedettes du hockey telles que Pavel Bure ou Viatcheslav Fetissov. Ils se sont imposés sur le score de 15-10 face à l’équipe adverse comptant dans ses rangs les hommes d’affaires Arkadi et Boris Rotenberg et Guennadi Timtchenko. Sept buts ont été signés par Poutine en personne.

Sergey Guneev/Sputnik Sergey Guneev/Sputnik

Cadeaux peu habituels

« Pour être franc, ce n’est pas toujours que je regarde ce qu’il y a à l’intérieur. Souvent, je demande de les transférer dans différents dépôts – je n’ai tout simplement pas de temps », a répondu Poutine, interrogé sur les cadeaux qu’il aimait recevoir.

Le président russe et son labrador Konni Vladimir Rodionov/TASS Vladimir Rodionov/TASS

Cependant, d’autres dirigeants et hommes politiques lui offrent des cadeaux publiquement. Ainsi, Sergueï Choïgou, alors ministre des Situations d’urgence, lui a offert le labrador Konni, le président turkmène Gurbanguly Berdimuhamedow le chiot de berger d’Asie centrale Verny et l’ex-maire de Moscou Iouri Loujkov une chèvre, Skazka.

Gurbanguly Berdimuhamedow et Vladimir Poutine Mikhail Metzel/TASS Mikhail Metzel/TASS

De son côté, Silvio Berlusconi a offert à Poutine en 2017 une housse de couette sur laquelle il avait fait imprimer une immense photo les montrant se serrant la main sur fond du kremlin et du Colisée.

Pour son 50e anniversaire, il s’est vu remettre un recueil 100 anecdotes sur Poutine et une écharpe longue de 50 mètres. Parmi d’autres cadeaux figurent des boutures de pommier et un calendrier érotique représentant les étudiantes de la faculté de journalisme de l’Université d’État de Moscou.

Malheureusement, Poutine ne peut accepter que les cadeaux d’une valeur ne dépassant pas le seuil de 10 000 roubles (109 euros), le reste devenant automatiquement la propriété de l’État. Ces cadeaux sont conservés dans un musée spécial du kremlin.

