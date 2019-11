En images: le «look» de Vladimir Poutine avant d’entrer au Kremlin  

Pouvez-vous imaginer le très sérieux et influent Vladimir Poutine en survêtement multicolore? Nous avons rassemblé des photos de l’époque à laquelle le costume officiel n’était pas encore l’unique tenue de fonction de l’homme fort du Kremlin.

Un survêtement de sport coloré et une veste rembourrée, des montres volumineuses et des chapeaux à larges bords - avant d’occuper le poste suprême de Russie, le futur président n'était pas si différent de ses concitoyens.

Reproduction d'une photo des années 80. Vladimir Poutine (à gauche) à la datcha d'un proche. Reproduction de 2001 tirée des archives de Bessik Pipiya. Sputnik Sputnik

Il y a près de 50 ans, le jeune Vladimir Poutine était habillé un peu comme un hipster. En 1970, il est sorti diplômé d'une école spécialisée dans la chimie et est allé à une fête. Sa danse avec sa camarade de classe Elena dans l'un des appartements de Leningrad a alors été immortalisée sur des photos.

Vers 1970 Archives de Russie/Global Look Press Archives de Russie/Global Look Press

Il a rencontré sa future épouse, l’hôtesse de l'air Lioudmila, en 1980, et trois ans plus tard, il lui a demandé sa main. À ce moment-là, il était déjà diplômé de la faculté de droit, servait au KGB et passait son temps libre à la campagne en compagnie d’amis.

Le jeune Poutine et son épouse d'alors, Lioudmila. Archives de Russie/Global Look Press Archives de Russie/Global Look Press

Voici le « look » de la jeune famille Poutine avant la naissance de leur première fille, Maria.

Le jeune Vladimir Poutine avec son épouse d'alors, Lioudmila, et ses filles. Vers 1990 Archives de Russie/Global Look Press Archives de Russie/Global Look Press

En 1986, sa deuxième fille, Ekaterina, est née. Elle a vu le jour à Dresde, où toute la famille a accompagné Poutine, qui y avait été envoyé dans le cadre de ses missions pour le renseignement étranger.

Archives personnelles Archives personnelles

Dans les années 1990, toute la famille portait des survêtements multicolores, qui sont devenus l'un des symboles de cette folle époque. Tout le monde en mettait : écoliers, athlètes, retraités, danseurs et même le futur président.

Le jeune Vladimir Poutine, à droite, danse avec sa camarade de classe Elena pendant une fête à Saint-Pétersbourg en 1970. Archives de Russie/Global Look Press Archives de Russie/Global Look Press

Le survêtement n'a pas été immédiatement été mis au placard, même au moment où les costumes prenaient de plus en plus de place dans la garde-robe de Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine (à gauche), à l'époque représentant des affaires étrangères du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoli Sobtchak, assiste à une cérémonie de dépôt de gerbe avec le prince Charles au cimetière de Piskarevskoïé à Saint-Pétersbourg. 17 mai 1994 Reuters Reuters

Vladimir Poutine apparaissait encore de temps en temps avec une montre massive, un manteau marron en peau de mouton et même un sac brun.

Anatoli Sobtchak, maire de Saint-Pétersbourg, à gauche, en compagnie de Vladimir Poutine, son adjoint. 1994. AP AP

Très prochainement, Poutine prendrait ses premières fonctions publiques en devenant conseiller du président du conseil municipal de Leningrad, Anatoli Sobtchak, puis représentant de la mairie chargé des relations extérieures : il commence alors à coopérer avec des hommes d'affaires étrangers.

Le jeune Poutine et son épouse d'alors, Lioudmila. Archives de Russie/Global Look Press Archives de Russie/Global Look Press

Les survêtements colorés seront alors relégués aux oubliettes pour toujours…

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.