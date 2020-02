Fragrance presidentielle: quel parfum met Vladimir Poutine?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Bergamote, genévrier et cuir

Anna Askarova, auteur du portail d'information sur la parfumerie Aroma.ru, estime que le parfum préféré de Poutine est Tsar de Van Cleef & Arpels, sorti en 1989. Selon elle, ces informations sont confirmées par des sources passionnées par les collections de parfums.

Cette eau de toilette a un arôme boisé, les notes de tête sont composées de lavande, bergamote, coriandre, avec des notes vertes et armoise. Le cœur du parfum est un mélange de muguet, de clou de girofle, de roses, de baies de genièvre, de jasmin et de cumin. Dans le sillage, on trouve de la noix de coco, du musc, du patchouli, de l'ambre gris, du bois de santal, de la mousse de chêne, du cèdre, des fèves de tonka et du cuir.

L'auteur qualifie l'eau de toilette de « parfum de responsabilité » adapté à un président moderne. « Séduisant, enchanteur, enivrant, excitant » : c'est ainsi que les fans de la marque décrivent Tsar. Selon le site Aroma.ru, un flacon de 100 ml coûte 20 000 roubles (290 euros), mais le parfum n’est plus produit actuellement.

>>> Parfait gentleman: quand le président russe offre des fleurs

Jasmin, bois de santal et mousse de chêne

Le journal Express, citant ses sources, suggère que le parfum préféré du président est Amouage Gold Man, sorti en 1998.

Les notes de tête sont constituées d’églantier, d'encens et de muguet, le cœur d'iris, de jasmin et de patchouli, avec un sillage de bois de santal, d'ambre, de musc, de cèdre et de mousse de chêne.

« Quand on le hume, il évoque des images des années folles, avec leurs intérieurs art-déco chic et uniques, du champagne, du jazz et d’autres attributs caractéristiques des années 20 », estiment les fans de parfum. Amouage Gold Man est relativement peu coûteux par rapport au parfum précédent – 7 600 roubles (un peu plus de 100 euros).

Arôme «fraîcheur métallique»

Poutine et son épouse d'alors, Lioudmila. Sergey Zhukov/Sputnik Sergey Zhukov/Sputnik

En 2006, le quotidien Moskovski Komsomolets a publié une interview avec le parfumeur Janna Gladkova, qui affirme avoir a personnellement créé un parfum non seulement pour Vladimir Poutine, mais aussi pour son ex-femme, Lioudmila.

Gladkova affirme que Lioudmila apprécie particulièrement le parfum des roses, qui entrent dans la composition du parfum qu’elle lui a concocté avec une touche de jasmin et d'ylang-ylang. Lioudmila a aimé le parfum et aurait demandé à Gladkova de créer une eau de Cologne pour le président.

>>> En images: le «look» de Vladimir Poutine avant d’entrer au Kremlin

Pour Vladimir Vladimirovitch, Gladkova a créé « un accord à la fraîcheur métallique, acidulé et dynamique, avec la chaleur du bois de santal et du cèdre, la fumée du vétiver et du cuir ». Le parfum était emballé dans une boîte en forme de coffre à l’antique, le flacon lui-même arborant un style retro avec un pulvérisateur.

« Des rumeurs me parviennent selon lesquelles Poutine utilisait mon parfum avant de rencontrer les chefs d'État », a déclaré Gladkova. Cependant, il n'y a aucune confirmation ou réfutation officielle du fait que Gladkova ait été le parfumeur personnel de la famille présidentielle…

Baume cassis et épicéa

Début 2016, le parfumeur biélorusse Vladislav Rekounov a sorti le parfum Leaders Number One dédié à Vladimir Poutine.

Les parfums ont été vendus à seulement 1 000 exemplaires dans le grand magasin GOuM du centre de Moscou. Une bouteille de 100 ml dans un étui cadeau en bois coûtait 19 000 roubles (275 euros), le coût de la bouteille sans emballage cadeau au début des ventes ne dépassant pas 10 000 roubles (144 euros).

>>> Quels sont les rituels que Vladimir Poutine a à cœur de respecter?

La note de tête du parfum était composée de bergamote, de citron et de cassis. Le cœur se composait de baume de cèdre et d'épinette. Du musc et des fèves de tonka caractérisaient le sillage. Le flacon de parfum arbore le profil du chef de l'État.

Plus tard, le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a déclaré que la représentation du profil de Poutine sur l'emballage du parfum n’avait été approuvée nulle part, le président lui-même n'ayant rien à voir avec le parfum.

Dans cet autre article, nous vous dévoilons les disciplines sportives auxquelles s’adonne Poutine.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.