Une beauté à donner le frisson: les sourires éternels des femmes Aïnou

Le jour du mariage, le fiancé complétait le "motif des années passées" en reliant les point pour former un sourire. Le tatouage présent sur le visage d'une femme Aïnou indiquait son état-civil. En étudiant les motifs ornant ses lèvres, ses joues et ses paupières, on pouvait savoir si une femme était mariée, et combien d'enfants elle avait.

Press photo