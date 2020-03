Pourquoi Poutine porte-t-il sa montre au poignet droit?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le président russe n’a pas pour habitude de porter sa montre au poignet gauche et les lecteurs attentifs l’auront sans doute remarqué. Mais pour quelle raison ?

Mikhail Metzel/TASS Mikhail Metzel/TASS

Un gaucher ?

C’est la première idée qui vous vient à l’esprit – on considère largement que seuls les gauchers portent leur montre au poignet droit, cela étant plus simple d’écrire sans cet accessoire. Toutefois, cette théorie ne supporte pas la critique : Vladimir Poutine écrit de la main droite.

D’ailleurs, il existe dans le monde des gauchers cachés – ces gens effectuent la plupart des tâches avec leur main droite, mais se servent d’une manière inconsciente de leur main gauche pour réaliser des fonctions moins importantes. Poutine, fait-il partie de ces derniers ? Il n’y a pas de réponse à cette question.

Une autre théorie suggère qu’il est ambidextre – on appelle ainsi les personnes qui se servent des deux mains indifféremment. « Les ambidextres ont recours aux deux hémisphères du cerveau et jouissent d’une logique et d’une intuition absolument parfaites. Si on utilise le langage informatique, deux systèmes d’exploitation sont installés parallèlement chez eux et ils peuvent s’en servir en même temps. Parmi ceux qui ont aujourd’hui 50 ans, on trouve un ambidextre sur 10 000 personnes, chez les gens de 30-40 ans, il y en a un pour 1 000. Pour comprendre de quel genre de personnes il s’agit, le président russe Poutine est ambidextre », affirmait le psycho-physiologiste Vladimir Pougatch.

>>> Fragrance presidentielle: quel parfum met Vladimir Poutine?

Points énergétiques ?

Mikhail Klimentyev/Sputnik Mikhail Klimentyev/Sputnik

Encore une thèse est liée au judo. En tant qu’individu pratiquant cette discipline et le sambo, Poutine a sans doute entendu parler des points énergétiques situés sur notre corps (en vertu du système de méditation Fukuri). Beaucoup de personnes pratiquant les arts martiaux orientaux leur accordent une attention particulière. Or, c’est justement, selon cette théorie, au poignet gauche que les hommes possèdent trois points cruciaux, dont celui responsable du fonctionnement du cœur. Ainsi, une montre serait susceptible de les bloquer et il serait donc plus judicieux de la porter sur l’autre bras. Pendant les années 2000, plusieurs médias russes ont insisté sur le fait que le choix de Poutine reposait sur ces convictions.

La couronne de remontoir

Hélas, nous allons maintenant décevoir les amateurs de ces belles théories : Poutine lui-même a un jour expliqué pourquoi il portait sa montre au poignet droit. Pour la première fois, cette question lui a été posée en 2002, à l’issue d’un échange long de deux heures avec les citoyens.

>>> Sept phrases de Vladimir Poutine qui ont choqué ses auditeurs et embarrassé ses traducteurs

« Je porte la montre au poignet droit car la couronne de remontoir frotte ma main. C’est le secret », a alors répondu Poutine.

Or, il semble que vers 2018 tout le monde l’a oublié car la question a été reposée à Poutine. Mais la réponse a été la même : « Si vous la mettez sur le bras gauche, la couronne de remontoir tourne et ce n’est pas commode, ça fait mal ».

Dans cet autre article, nous vous expliquons ce que mange habituellement Vladimir Poutine.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.