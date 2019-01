Cinq stars hollywoodiennes qui ont succombé au charme des femmes russes

Adrien Brody et Lara Lieto

Le cœur de l'acteur charismatique et détenteur d'un Oscar, Adrien Brody, appartient à un mannequin russe nommée Lara Lieto (Larissa Tiaka). Les deux étourneaux se sont rencontrés au Festival de Cannes en 2013 et assistent encore à de nombreux événements ensemble. Lara est née à Moscou mais vit et travaille maintenant à Monaco. Brody a 20 ans de plus qu'elle et n'a jamais été marié. Qui sait cependant, peut-être que sa petite amie russe saura le transformer en bon père de famille ?

Jared Leto et Valery Kaufman

L'acteur américain et leader du groupe Thirty Seconds to Mars se produit souvent en Russie et connaît même quelques phrases russes. Depuis 2015, Leto fréquenterait la modèle russe Valery Kaufman (Kisseliova). Le jeune mannequin est né à Moscou en 1994. Leto a 22 ans de plus qu'elle.

Kaufman a intégré la liste des 50 meilleurs mannequins du monde et collabore avec Etam, Ralph Lauren, Elie Saab et Tom Ford. Le photographe Patrick Demarchelier l'a un jour surnommée la « nouvelle Twiggy ». Ni Leto, ni Kaufman n'ont commenté leur relation, mais des paparazzis les voient souvent marcher mains dans la main, s'embrasser et même acheter de la nourriture dans un supermarché au moment de Thanksgiving. Néanmoins, tous deux sont officiellement célibataires.

Bradley Cooper et Irina Shayk

Le mannequin russe Irina Shayk (Shaykhlislamova) a fréquenté le célèbre footballeur Cristiano Ronaldo pendant cinq ans, mais ils se sont séparés en 2015. Cependant, cette belle Russe n'est pas restée longtemps célibataire : un mois à peine après la rupture, elle a entamé une relation avec l'acteur Bradley Cooper.

Leur relation s'est développée rapidement. Après seulement six mois, ils ont emménagé ensemble et Cooper a présenté Shayk à sa mère. En 2017, Irina a donné naissance à leur fille Lea. Selon certaines sources, Cooper aurait même appris plusieurs chansons en russe après avoir entendu Shayk les chanter à leur enfant. Dans l'ensemble, il semble heureux avec sa belle.

Mel Gibson et Oxana Grigoryeva

Mel Gibson n’était pas la première célébrité dans la vie d’Oxana Grigoryeva. Dans les années 1990, à l'âge de 20 ans environ, elle a quitté la Russie pour étudier le piano au Royaume-Uni. À Londres, elle s'est mariée deux fois, d'abord avec un avocat, puis avec un artiste local. Ce second mariage lui a permis d’obtenir la possibilité légale de rester au Royaume-Uni. En 1995, alors qu’elle travaillait comme interprète dans un festival du film, elle a rencontré le célèbre acteur britannique Timothy Dalton, qui est devenu son troisième mari. Deux ans plus tard, elle a donné naissance à leur fils Alexander, mais le couple s’est séparé en 2005. Selon des rumeurs, elle aurait eu une liaison avec un homme d'affaires suédois.

En 2006, elle a finalement rencontré Mel Gibson, qui à ce moment-là était marié depuis 28 ans mais allait bientôt divorcer lorsque sa femme a appris qu'il la trompait avec Grigoryeva. En 2009, Oxana a donné naissance à une fille, Lucia, mais le fait d'avoir un enfant n'a pas sauvé leur mariage. Leur relation tumultueuse a pris fin lorsqu'elle a accusé Gibson de l'avoir attaquée physiquement. En fin de compte, un tribunal a condamné à Gibson à verser une importante pension alimentaire jusqu'à ce que leur fille ait 18 ans.

Mickey Rourke et Irina Koriakovtseva

L'acteur américain a été marié deux fois, mais le dernier mariage remonte à 20 ans. Actuellement, il préfère simplement profiter de la compagnie de ses petites amies, parmi lesquelles figurent au moins deux Russes. Il a fréquenté le jeune mannequin russe Anastasia Makarenko pendant cinq ans, mais ils se sont séparés pour des raisons inconnues en 2015. Plus tard, il a entamé une relation avec une autre beauté russe, cette fois une danseuse de 27 ans nommée Irina Koriakovtseva. Selon la rumeur, ils se seraient rencontrés à Moscou car Rourke est un invité assidu des fêtes et des événements sportifs organisés en Russie, notamment des matchs de boxe.

