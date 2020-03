La championne olympique de patinage artistique Adelina Sotnikova met fin à sa carrière sportive

AFLO/Global Look Press

La première championne olympique de patinage artistique en individuel dans l'histoire russe et soviétique, Adelina Sotnikova, âgée de 23 ans, a pris la décision de tirer un trait sur sa carrière professionnelle, invoquant des raisons de santé.

Après une longue absence dans les compétitions sportives, la star des Jeux olympiques de Sotchi de 2014, la patineuse russe Adelina Sotnikova, née en 1996, a annoncé officiellement qu’elle ne continuerait pas sa carrière. Elle l'a signalé lors d’une interview pour la chaîne de télévision Rossiya 1, plus de quatre ans après sa dernière participation à une compétition.

« Officiellement, je veux dire une chose : c’est fini avec le sport professionnel parce qu’en ce moment je veux être en bonne santé et heureuse. Pour moi, il est difficile et triste de le dire. Je veux remercier tout le monde pour leur soutien et leur amour. Je veux rester dans la mémoire de mes supporters en tant que triomphatrice. Mon histoire sur la glace n'est pas terminée, mais le monde du sport professionnel est fermé pour moi», relaie son propos l’agence de presse RIA-Novosti.

Justifiant sa décision, Sotnikova a, durant cet entretien, confié avoir subi le mois dernier une opération chirurgicale au cours de laquelle six vis de fixation en titane ont été installées dans sa colonne vertébrale. Désormais, elle se prépare pour une longue période de convalescence, après quoi la patineuse continuera à combler de joie ses admirateurs en prenant part à divers spectacles artistiques sur glace.

Adelina Sotnikova, souvent qualifiée d’« enfant prodige », a commencé à pratiquer le patinage artistique à l’âge de 4 ans. Elle est devenue quatre fois la championne de Russie et a décroché à deux reprises les médailles d’argent des championnats d’Europe en 2013 et 2014.

Pour le grand public, elle est devenue célèbre grâce à sa victoire inattendue pendant les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, en 2014. À l’époque, la principale favorite de la compétition était en effet une autre patineuse russe,Yulia Lipnitskaya. Sotnikova avait alors remporté la médaille d’or de l’épreuve par équipes, mais s’était classée cinquième en solo à cause d’une chute. Sa victoire, qui a été le sommet de sa carrière, avait par conséquent créé la surprise générale.

Une gloire qui ne tardera toutefois pas à s’évanouir, Adelina ayant rapidement été surpassée par d’autres jeunes talents russes, à l’instar d’Evgenia Medvedeva et d’Elena Radionova.

