Triomphe absolu de la Russie au Championnat d'Europe de patinage artistique 2020

Les patineurs russes Victoria Sinitsina, Nikita Katsalapov, Alexandra Stepanova et Ivan Bukin

Sur 12 médailles en jeu au Championnat d'Europe de patinage artistique, qui s’est tenu à Graz, en Autriche, du 20 au 26 janvier, les Russes en ont raflé 10, apprend-on sur le site de l’événement. Leur ont notamment été attribuées toutes celles d’or, un exploit dont le dernier précédent remonte à 2006.

Ainsi, du côté des hommes, a tout d’abord été récompensé Dmitri Aliev avec un score total de (272,89 points), suivi par son concitoyen Artur Danielian (246,74) et le Géorgien Morisi Kvitelashvili (246,71).

Pour les femmes, le podium est entièrement occupé par les Russes, avec Alena Kostornaia en tête (240,81 points), Anna Shcherbakova en deuxième (237,76) et Alexandra Trusova en troisième (225,34).

Dans la catégorie Duos, les Russes ont également reçu l’ensemble des distinctions. Le binôme Aleksandra Boikova – Dmitrii Kozlovskii s’est en effet illustré avec un score de 234,58 points, devant ceux constitués par Evgenia Tarasova – Vladimir Morozov (208,64) et Daria Pavliuchenko – Denis Khodykin (206,53).

Enfin, en matière de Danse sur glace, ce sont Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov qui se sont hissés sur la première marche du podium (220,42 points), au coude à coude avec les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (220,28) qui, quadruples champions du monde et vice-champions olympiques, étaient invaincus depuis les JO de 2018. En troisième position figure le binôme Alexandra Stepanova – Ivan Bukin (211,29).

À l’approche du Championnat du monde, qui aura lieu à Montréal en mars, les patineurs russes apparaissent par conséquent aujourd’hui parmi les favoris.

