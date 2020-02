Cinq applications et sites Web pour visiter la Russie avec un guide russe

Voyager avec des habitants du pays est une tendance qui a le vent en poupe. Si vous voulez visiter la Russie et découvrir sa culture unique et son mode de vie avec des guides russes, il existe des applications qui feront de tout ce processus un jeu d'enfant!

Si vous prévoyez de visiter la Russie et que vous recherchez une expérience personnalisée, il existe des applications qui fournissent une liste de guides russes anglophones qui pourront vous montrer tous les endroits que vous ne trouveriez pas dans les guides touristiques. En outre, vous pouvez trouver différentes options supplémentaires, telles qu’un hébergement ou un transfert dans un le véhicule d’un habitant.

Toutes les applications fonctionnent de manière similaire : choisissez la ville que vous souhaitez visiter, parcourez la liste des guides et choisissez celui qui vous intéresse en fonction de vos préférences et de votre budget. Effectuez un paiement via le système (selon les applications, vous pouvez payer pour une journée ou pour une à deux heures) et échangez vos contacts avec votre futur guide local.

Commençons par l'application la plus populaire, qui propose des excursions dans les villes russes les plus visitées comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Sotchi, Kazan et certaines villes proches du lac Baïkal, en Extrême-Orient russe. L'entreprise propose également des croisières fluviales avec des guides locaux. En plus de cela, vous pouvez également visiter leur blog où les guides et les voyageurs partagent leurs expériences de voyage et leurs perspectives sur ce secteur.

L'application est disponible à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Novossibirsk et Tomsk. Ils proposent une promenade gratuite avec les habitants et des visites guidées. Le concept est basé sur un système de paiement en fonction de vos impressions, ce qui signifie que vous pouvez donner un pourboire du montant que vous désirez en fonction de la qualité du service fourni. De plus, ce type de visites est plus flexible, ce qui permet de le reprogrammer ou de l'annuler facilement sans trop de souci.

Showaround

Cette application couvre un certain nombre de villes à travers la Russie, de Kaliningrad à Petropavlovsk-Kamtchatski. Elle a également un blog où vous pouvez trouver des conseils de voyage, une sélection de guides locaux dans différents pays et des visites vidéo inspirantes dans les endroits les plus fascinants du monde !

Airbnb Experience

C’est une nouvelle option du bon vieux Airbnb. Désormais, vous pouvez non seulement trouver un endroit où séjourner, mais aussi participer à des aventures inoubliables ! L'option permettant d'embaucher des guides locaux est disponible même pour les destinations les plus éloignées, mais se concentre principalement sur la Russie occidentale. Vous pouvez y trouver une visite pour tous les budgets et selon vos envies - que ce soit Mourmansk pour observer les aurores boréales, faire l'expérience du bania (sauna russe) avec les habitants, ou apprendre à cuisiner des pelmenis (raviolis russes) avec une famille russe hospitalière à Saint-Pétersbourg.

L'application propose des visites locales dans trois villes russes - Moscou, Saint-Pétersbourg et Sotchi. Soit dit en passant, elle a été créée par des Russes vivant à l'étranger. Le prix est fixe - environ 97,5 $ pour une demi-journée et 141 $ pour toute la journée. De plus, le client peut réserver un logement à l'aide de l'application et planifier le reste du voyage individuellement avec le guide - ou même se rendre à la périphérie de la ville en utilisant la voiture du guide.

