Quels aliments puis-je apporter en Russie?

Règle générale

Si vous voyagez en Russie, vous pouvez apporter gratuitement jusqu'à 50 kg de biens personnels (pour une valeur allant jusqu'à 10 000 $) si vous voyagez en avion et jusqu'à 25 kg de biens personnels (d’une valeur allant jusqu'à 500 $) si vous voyagez en voiture ou en train. Tout ce qui dépasse cette limite est taxé à 30% ou 4 euros par kilogramme.

Puis-je apporter de l'alcool ?

Oui, chaque adulte peut apporter gratuitement jusqu'à trois litres de bière, de spiritueux ou de boissons alcoolisées, quel que soit leur degré d’alcool. La seule exception ici est l'éthanol : il est taxé à 22 euros par litre introduit.

Vous pouvez également apporter deux litres supplémentaires d'alcool en payant 10 euros par litre supplémentaire aux douanes. Cela signifie que vous pouvez apporter jusqu'à cinq litres par passager adulte au total. Tout ce qui dépasse la barre des cinq litres est interdit.

Il est strictement interdit aux mineurs de transporter toute forme d'alcool à travers la frontière.

Puis-je apporter de la viande, du fromage et d'autres produits laitiers ?

Oui, mais uniquement des produits scellés en usine et prêts à être consommés.

Par exemple, vous pouvez apporter du prosciutto si l'emballage est scellé. Cependant, si vous ouvrez l'emballage d'usine et le remplacez par tout autre emballage ou sac alimentaire, le douanier pourrait le saisir.

Chaque personne, y compris mineure, peut apporter jusqu'à 5 kg de produits carnés et/ou laitiers.

Les produits partiellement transformés qui nécessitent une cuisson avant d'être consommés ne sont pas autorisés à travers la frontière. Par conséquent, il n'est pas permis d'apporter de la viande crue en Russie.

Puis-je apporter des fruits et légumes ?

Les légumes et champignons séchés, herbes de cuisine et épices peuvent être importés librement.

Les fruits et légumes frais, les fruits exotiques, les fruits secs, les noix, le maïs et toutes les céréales, ainsi que la farine, ont également une limite de 5 kg par personne, y compris pour les mineurs.

Pour les fruits plus gros, chaque personne est limitée à un melon, pastèque ou citrouille.

Vous pouvez apporter n'importe quelle quantité (qui correspond au seuil général de 50 kilos par personne) de grains de café torréfiés ou jusqu'à 5 kg de grains de café crus.

Les pommes de terre crues et les graines de toute autre plante sont interdites en Russie, quel que soit le volume.

Puis-je apporter du chocolat et des bonbons?

Oui. Les bonbons, le chocolat, les gâteaux et autres sucreries ne sont pas réglementés. Par conséquent, vous pouvez en apporter autant que vous le souhaitez, mais uniquement dans la limite de 50 ou 25 kilos mentionnée au tout premier point de cette FAQ.

La seule exception est celle des bonbons, du chocolat et des gâteaux apportés en Russie depuis le territoire de l'Ukraine : ils sont interdits. Malheureusement, la Russie n'autorise pas non plus l'alcool, les jus ou les fruits et légumes en conserve en provenance d'Ukraine.

Et le tabac ?

Chaque adulte peut apporter jusqu'à 200 cigarettes en Russie pour un usage personnel. Autre option, tout adulte peut apporter jusqu'à 50 cigares ou jusqu'à 250 grammes de tabac. Vous pouvez mélanger des cigarettes, des cigares et du tabac, mais dans ce cas, l'assortiment complet est limité à 250 grammes au total.

Il est strictement interdit aux mineurs d'apporter toute forme de tabac en Russie.

