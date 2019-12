Les Russes et l’hiver: que les habitants du pays du froid pensent-ils de cette saison?

La neige, les sports d’hiver et la fête du Nouvel An, telles sont les principales raisons pour lesquelles les Russes apprécient cette période de l’année.

Les Russes sont de grands amateurs de froid ? Détrompez-vous ! Si 70% des habitants du pays, dont l’hiver est l’une des cartes de visite, disent apprécier cette saison, seuls 8% la définissent comme étant leur préférée, révèle une étude réalisée par le Centre panrusse d'étude de l'opinion publique (VTsIOM).

Ce sont surtout les personnes originaires des agglomérations de moins de 100 000 habitants qui se montrent favorables à l’hiver, quant aux habitants des deux capitales, ils sont plus nombreux à préférer le printemps. Quoi qu’il en soit, 46% des Russes avouent que c’est l’été qui est leur saison de prédilection, d’après cette même étude.

Lire aussi : Comment passer un week-end de rêve dans les montagnes d’une république du Caucase russe

Parmi les raisons pour lesquelles ils aiment la saison la plus froide, les sondés ont cité la neige (38%), les sports d’hiver – patinage, ski, etc – (25%), le Nouvel An (20%), le gel (18%) et l’air frais (11%).

Les principales causes pour lesquelles l’hiver n’est pas apprécié, sont quant à elles le froid (54%), mais aussi la boue (16%) et le verglas (10%).

Le sondage a été réalisé le 25 novembre auprès de 1 600 citoyens majeurs de Russie.

En suivant ce lien, admirez de sublimes photographies de l’impact de l’hiver sur les montagnes de l’Altaï.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.