Un ours filmé en train d’«imiter» une baleine sur la péninsule russe du Kamtchatka

Un ours se laissant tomber sur le dos dans l’eau et remuant ses pattes en l’air, semblant ainsi imiter les gestes d’une baleine se trouvant à quelques mètres de lui, telle est la surprenante scène à laquelle a assisté Anna Elisseïeva, inspectrice de la réserve naturelle de Kronotski, au Kamtchatka (Extrême-Orient russe), rapporte le site d’information The Siberian Times.

« Était-ce l’ours qui imitait la baleine ou l’inverse ? », s’est amusée la témoin de ce spectacle improbable, capturé dans la baie d’Olga.

La réserve Kronotski abrite en réalité la plus grande population d’ours bruns au monde et ne peut donc être visitée que par des chercheurs ainsi qu’un nombre très restreint de touristes. Les eaux bordant ce territoire sont quant à elles sur la trajectoire de migration de grands mammifères marins, dont les baleines grises. Chaque année, elles quittent en effet leurs zones de reproduction, près des côtes américaines, pour se nourrir à proximité de la Russie : au large du Kamtchatka, de la Tchoukotka, ainsi que de l’île de Sakhaline et de l’archipel des îles Kouriles.

Habituellement, au moins cinq de ces géants des mers élisent domicile dans la baie d’Olga pour y rester de fin mai à mi-août.

