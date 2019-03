Cette équipe de passionnés qui vous emmèneront observer les baleines en Russie

Cet équipage accompagne ses clients dans les expéditions les plus époustouflantes en Russie et dans le monde. Nous avons parlé avec Mikhaïl Korstelev, membre de l’équipe, de ce que Whale Watching Russia fait, et avons entendu des histoires incroyables. Faites vos valises!

« Je peux dire avec fierté que j'ai été mordu par un squale », rigole Mikhaïl à propos d’un minuscule requin qu'il a rencontré au Cap. Alors que j'explorais des algues laminaires, une roussette mesurant environ 30 centimètres s'est soudainement glissée derrière moi et m'a mordu à la lèvre inférieure et au niveau du régulateur de pression... Il me reste encore des marques sous la lèvre depuis dents ».

Mais ne laissez pas cette histoire vous dissuader de réserver un voyage avec ces gars-là. Ils sont super expérimentés ! Laissons la parole à Mikhaïl :

« Tout a commencé avec l’amour de voyager et de la nature. En 2010, ma femme et moi, avec des amis, avons traversé plusieurs pays d'Afrique australe en voiture. Petit à petit, le passe-temps s'est transformé en une entreprise : nous avons créé Team Trip, qui réunit des personnes assoiffées d'aventures exotiques et amoureuses de la nature.

Un grand nombre de nos aventures avec Team Trip tournaient autour des océans - ce qui est en partie dû à mon propre amour de la photographie sous-marine. À un moment donné, nous avons commencé à plonger avec les baleines, ce qui avait conduit à la création d’un projet distinct - Whale Watching Russia.

Le projet qui porte sur les baleines combine leur étude, réalisée en coopération avec des biologistes marins et en cherchant à les protéger aux côtés d'organisations de conservation de la faune, avec d'autres choses comme la surveillance de leur habitat naturel, le tout réalisé avec des gens ordinaires qui aiment l'océan.

En conséquence, nous avons une assez grande équipe. Ce ne sont pas nos employés, mais plutôt des partenaires qui nous rejoignent pour divers projets : biologistes, activistes, guides et touristes…

Nous parcourons le monde entier à la recherche de baleines, ouvrons de nouveaux itinéraires en Russie et redoublons d’efforts pour la protection de l’espèce - comme l’opération en cours, qui vise à résoudre le problème épineux de la chasse à l’épaulard et au bélouga en Russie.

Nager avec des baleines dans leur habitat naturel est parfaitement sans danger pour l'homme. Par exemple, même le tristement célèbre orque n’attaquera jamais un humain dans la nature.

Néanmoins, lorsque vous travaillez avec de telles espèces, vous devez toujours penser à la sécurité. Nous ne touchons jamais les baleines, car cela pourrait provoquer des mouvements brusques. Nous évitons également le toucher la queue.

Il y a eu un incident curieux impliquant récemment l'un de nos guides-partenaires en Afrique du Sud. Il a accidentellement pénétré dans la bouche d'une baleine qui était en train d'avaler une énorme portion de sardines. Il a réussi à sortir rapidement, mais nous avons été vraiment inquiets un instant. Une baleine ne peut pas avaler un humain car elle a la gorge très étroite. Mais elle peut facilement entraîner une personne avec elle au fond si elle est effrayée.

Pourtant, de tels incidents sont rarissimes. Toutes les rencontres avec les baleines débouchent exclusivement sur des souvenirs inoubliables. J'apprécie particulièrement lorsqu'un contact solide est établi.

Quelque chose d’extraordinaire s’est passé lors de notre expédition aux Tonga l’année dernière, le tout premier jour. Deux gigantesques baleines à bosse ont joué avec nous pendant près de quatre heures : elles nous ont surveillés de leurs grands yeux, ont poussé leur nez vers le bateau et nous ont même tapoté avec leurs énormes nageoires alors que nous étions sous l'eau. Ce fut une expérience incroyable ».

Et au cas où vous souhaiteriez plus de photographies, voici le site personnel de Mikhaïl avec quelques clichés incroyables…

