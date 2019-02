Comment survivre si vous tombez nez à nez avec un ours

Les ours cherchent généralement à éviter les humains, mais les hommes n’en font pas toujours de même: nous envahissons régulièrement leur territoire, ce qui les perturbe. Voici comment éviter de surprendre un ours ou de provoquer une réaction agressive.

Contrairement à une croyance populaire, vous ne rencontrerez pas un ours dans les rues de Moscou. Si vous voulez vraiment en voir un, allez dans une forêt dense très loin des villes. Vous pourriez mettre temps à trouver un ours. Ce sont des créatures très prudentes, elles vous verront probablement en premier et s’en iront. Mais si une « rencontre » a lieu, elle ne sera probablement pas agréable pour l'un d’entre vous!

Récemment, un homme a été tué lors d’une partie de chasse dans la région de Sakhaline en Russie - alors ne pensez pas que rencontrer un ours est amusant et qu'il posera volontiers avec vous pour un « selfie ». Pour éviter les risques inutiles, n'oubliez pas ces conseils de sécurité du ministère russe des Situations d'urgence:

Montez votre camp loin des chemins utilisés par les ours, sur lesquels on peut voir deux trous parallèles et peu profonds à 20 centimètres l'un de l'autre.

Restez avec vos amis. Le bruit des grands groupes maintient les ours à distance.

Éliminez tous les déchets alimentaires car cela pourrait attirer l'intérêt d'un ours.

Dans votre camp ou en vous déplaçant à travers les bois, signalez votre présence en faisant du bruit. Vous pouvez également attacher une cloche à votre sac à dos. L’ours est très prudent et ne s’approchera pas de vous s'il peut aller ailleurs.

Évitez les endroits où un ours peut potentiellement chasser, surtout le long des rivières le matin, en début de soirée et la nuit.

Si vous tombez sur un ours, voici une liste des choses à garder à l’esprit afin de rester en vie:

Ne paniquez pas. Si l’ours ne vous voit pas, essayez de partir sans attirer l'attention. Plus vous êtes près quand il vous voit, plus le risque de réaction défensive est élevé. Si l'ours vous a vu, il aura très probablement peur de vous. Habituellement, les animaux attaquent lorsqu'ils sont blessés, effrayés ou s’ils protègent leurs petits. Si un ours ne montre pas de signes d'agressivité, attendez simplement qu’il parte. Si un ours semble agressif, n'essayez pas de courir. Les ours semblent lents, mais en fait, ils peuvent foncer à 60 km/h, de sorte que vous n’aurez aucune chance de lui échapper. Ils sont également habiles pour escalader les arbres, alors essayer de fuir un ours en montant dans un arbre n'est pas une bonne option non plus. Restez là où vous êtes et ne faites pas de mouvements brusques. Si l’ours se lève, ne vous inquiétez pas - cela signifie généralement qu'il est curieux de savoir qui vous êtes. Si un ours tend la lèvre inférieure et fait quelques pas avec un air agressif dans votre direction, il veut que vous partiez. Reculez en diagonale et aussi lentement que possible. Ne lui tournez pas le dos – restez toujours face à l’ours. S’il tente de vous suivre, arrêtez-vous et restez immobile. Évitez tout contact visuel - dans le monde animal, cela équivaut à une agression. Parlez calmement et avec confiance. Si un ours ne vous laisse pas partir et se prépare à attaquer, vous pouvez essayer de l'effrayer en haussant la voix, en sifflant ou en tapant fortement dans vos mains. Ce comportement inattendu pourrait convaincre l'ours de partir. Si vous êtes avec un groupe, ne vous séparez pas et ne vous déplacez pas dans des directions différentes. Restez unis et faites du bruit - cela pourrait effrayer l'animal. La situation la plus dangereuse est de rencontrer une mère avec ses oursons. Les petits sont très curieux et peuvent essayer de vous suivre. Si les petits vous voient, allez dans un endroit où ils ne pourront pas vous suivre. Ce faisant, vous éviterez de rencontrer leur mère qui est probablement à proximité. N'essayez surtout pas de caresser un ourson, de jouer avec lui ou de prendre une photo avec lui! Si l’ours attaque, faites semblant d’être mort - visage au sol, mains sur le cou. Cela permettra à l'ours de comprendre que vous ne représentez aucune menace et il pourrait s’en aller. Assurez-vous de rester dans cette position pendant 20 minutes environ - un ours peut rester aux alentours pour voir si vous êtes vraiment mort ou si vous simulez.

