Un ours sème la panique dans une usine de poisson de l’Extrême-Orient russe (vidéo)

En réalité, on ne sait pas de quel côté la peur a été la plus forte.

Imaginez la situation suivante : vous êtes tranquillement affairé au boulot, quand soudain surgit de nulle part un ours dans les locaux de votre entreprise ! Bien entendu, si vous travaillez dans un bureau du centre de Paris, cela a peu de chances de vous arriver, mais dans certaines régions de Russie, un tel face-à-face n’est jamais à exclure, comme le prouve une vidéo mise en ligne hier.

Filmée par une caméra de surveillance, on peut en effet y voir un imposant quadrupède faire irruption dans une usine de poisson située à Okha, sur l’île de Sakhaline (Extrême-Orient russe), certainement attiré par l’odeur alléchante d’un repas prometteur.

Lui-même effrayé, il a cependant aussitôt rebroussé chemin, tandis que les ouvriers, après avoir observé l’intrus quelques instants, n’ont pas tardé à prendre la fuite à leur tour, et ce, de manière on ne peut plus désordonnée.

Difficile donc de dire qui a été le plus effrayé des deux, de l’homme ou de l’animal.

