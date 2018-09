En Russie, le célibat toucherait deux fois plus d’hommes que de femmes

En Russie, les hommes sont deux fois plus nombreux à être concernés par le célibat (16% de la population) que les femmes (7%), informe le Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM), suite à un sondage auprès d’un échantillon de 1 600 personnes. Ceci dit, les hommes sont également plus nombreux à être mariés (54%) que les femmes (47%).

Il est intéressant de noter que près de deux tiers des Russes se déclarent engagés dans une relation « sérieuse », dont 50% dans le cadre d’un mariage, 10% dans celui d’une cohabitation sans union officielle, et 2% se fréquentant depuis plus d’un an sans vivre ensemble.

Comme le soulignent les résultats de l’étude, les Russes rencontrent leur âme-sœur avant tout par le biais de leurs amis et proches communs (30%) et au travail (20%). Le lieu de rencontre a cependant été, pour 13% d’entre eux, un établissement scolaire (haute école, université, école), tandis que pour 11% cela s’est produit dans un parc, et pour 6% lors d’un concert. Seulement 5% des personnes interrogées confient avoir rencontré leur moitié sur Internet.

