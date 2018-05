Dix objets russes artisanaux pour embellir votre appartement

1. Une planche de bois

« Le cœur d’un lotus » de l’artiste russe Dennis Brykov, originaire de Tchekhov, est composé de bois de chêne et les finitions sont effectuées à l’huile de graine de lin. Comme tous les ustensiles de cuisine créés par Dennis, elle possède une signification symbolique : un lotus à la graine d’or représente la beauté et la perfection de la vie, tandis que les spirales symbolisent la perpétuelle croissance et le développement de soi.

2. Un fauteuil en cuir à ossature de fer

Si vous souhaitez donner à votre appartement un look similaire à un loft à la mode, cette chaise est faite pour vous. Elle a été imaginée par le studio de design Yasen Krasen, situé à Pskov. Cela peut vous sembler minimaliste, mais c’est aussi extrêmement confortable.

3. Un porte-manteau

Avec ce porte-manteau fabriqué dans la ville de Tomsk, votre hall d’entrée impressionnera vos invités à peine le pas de la porte franchi. Baptisé « Clavier de piano », il possède un design très économe en place et une apparence naturelle.

4. Un panneau au motif d’ours

Symbole d’endurance et de force (et de la Russie, bien sûr), cet ours illuminera l’humeur de quiconque l’apercevra. Fait à la main par une artisane de Moscou à partir de différentes variétés de bois, il siéra à n’importe quel intérieur et sa taille peut être ajustée.

5. Un plat en céramique

Ce plat confectionné à Rostov-sur-le-Don rendra encore meilleur votre petit-déjeuner (bien que vous pourriez avoir des problèmes à en retirer vos myrtilles).

6. Une lampe en vitrail

Réalisée par le bureau moscovite Dom Kontura, cette lampe possède une inhabituelle texture bulleuse et est faite à partir de fragments de vitraux, qui lui donnent cet aspect oriental. Parfait pour tout appartement typé bobo.

7. Un porte-serviettes en céramique

Ce rhinocéros ne gardera pas seulement vos serviettes et vos cartes de visites en ordre, mais peut aussi mettre en valeur la situation désespérée de cet animal à cause du braconnage illégal. C’est un détail, mais cela peut avoir un grand impact. Il est fabriqué par des artisans russes de la capitale.

8. Un tableau végétal fait de mousse

Grâce à des artisans moscovites, les Russes peuvent désormais accrocher cet extraordinaire panneau végétal chez eux. La mousse qui le compose est stabilisée et peut rester fraîche et douce jusqu’à huit ans. Pourquoi donc ne pas s’offrir un petit coin de nature chez soi ou au bureau ?

9. Une horloge en tube Nixie

Vous cherchez quelque chose de véritablement unique ? Admirez ces horloges exclusives produites par la compagnie moscovite Past Indicator. Elles sont faites d’authentiques tubes soviétiques des années 1970 et 1980 et indiquent l’heure. La production de tubes Nixie a cessé en 1993, c’est pourquoi la compagnie n’en produit qu’un nombre limité chaque mois (100). Chacune comporte aussi un caisson fait à la main, composé de bois, de cuivre, de marbre naturel et de cuir.

10. Une horloge en céramique

Voici une autre horloge unique faite maison, cette fois-ci dans un style tropical. Fabriquée par le studio de céramique KERAMLIKA basé à Moscou, elle saura révéler son caractère exceptionnel dans votre salon.

