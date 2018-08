La légendaire sorcière russe Baba Yaga aperçue en France et à Monaco

Baba Yaga, célèbre personnage des contes slaves, semble avoir décidé de quitter son izba érigée au sommet de gigantesques pattes de poule dans la forêt pour explorer le monde. Récemment, elle s’est en effet fait remarquer dans les rues de Monaco, avant de gagner la capitale française, comme en témoigne une vidéo publiée sur YouTube.

On peut ainsi voir cette mythique sorcière assistant et participant à un défilé de mode monégasque, longeant le littoral à bord de son « tonneau-mobile », offrant des peluches à son image aux enfants, et brandissant son balai à l’adresse des plaisanciers.

C’est ensuite à Paris qu’elle a poursuivi sa visite, s’y adonnant à un concert de rue, posant pour un portraitiste et pour un selfie avec des policiers, ou encore dansant au pied de la tour Eiffel, le tout, en déclarant être un « super-héros russe » et en étant accompagnée de ses deux petites-filles, Katia et Volga Korol.

Il s’agissait en réalité d’une campagne de promotion pour la marque BabaYaga (BY), visant à promouvoir la culture russe tant au sein des frontière du pays qu’à l’étranger, puisqu’en plus d’avoir fait son apparition dans les rues des plus grandes villes de Russie, elle s’est également rendu notamment à Dubaï et aux États-Unis.

Dans cet autre article, nous vous présentons les plus terrifiants personnages des contes russes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.