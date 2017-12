Top 10 des moyens de transport les plus décalés des contes de fées russes

Chevaux parlants, traîneaux autoalimentés et bottes ultra-rapides: ces véhicules magiques détrônent les fantasmes les plus fous d’Elon Musk.

10. Cheval parlant

V. Shiyanovskiy/Sputnik V. Shiyanovskiy/Sputnik

Ce petit cheval appelé Koniok-Gorbounok (traduit comme « petit cheval bossu ») ne paie franchement pas de mine : petit, maigre, avec de longues oreilles maladroites. Mais ne tirez pas de conclusions trop rapides. Ce cheval, en dépit de son apparence un brin ridicule, fonctionne comme une voiture de sport, danse, sert de portier personnel en prêtant main forte à son propriétaire en proie à des troubles divers et variés, lui obtient la plus belle fille de la ville, et est même prêt pour une accolade quand les choses deviennent un peu mélancoliques.

9. Loup

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Ce moyen de transport ressemble beaucoup au cheval parlant, mais est un tantinet plus audacieux. Mêmes propriétés, mais avec un nouveau look révolutionnaire. Imaginez monter en ville sur le dos d'un loup gris géant... Pas mal hein ? Pas surprenant que le propriétaire du loup se soit sorti de ses ennuis avec une fille sur le siège arrière…

P.S : Selon le conte de fées, le loup a d'abord mangé le cheval d'Ivan, donc, évidemment, le moyen de transport est plus avancé technologiquement.

8. Traîneau autoalimenté

Soyuzmultfilm Soyuzmultfilm

Propulsé par la simple volonté du cavalier et la puissance surnaturelle d'un brochet magique qu'il avait libéré plus tôt, le traîneau 100% autonome à cheval fut un temps l’apogée de l'ancienne ingénierie slave.

Ce véhicule intelligent a toutefois un défaut, et pas des moindres : il s'agit d'un modèle décapotable et sa conception somptueuse le rend peu pratique lors de la conduite en hiver et complètement inutile en été (car il n'a pas de roues, seulement patins).

7. Bottes de sept lieues

Legion Media Legion Media

Les bottes à grande vitesse vous permettent de marcher avec une vitesse de 7 lieues par pas. On ignore si vous pouvez accélérer ou ralentir un peu, et il y a donc toujours un risque de rater sa destination de quelques lieues.

6. Mortier volant

Domaine public Domaine public

Pour monter ce véhicule, il faut être une sorcière et une certaine restriction d'âge s'applique. En vérité, seule Baba Yaga, une vieille sorcière, était connue pour monter sur un mortier. A en juger par sa conception, cependant, on peut conclure que monter unmortier ressemble à la façon de piloter un hoverbike : grande maniabilité, mais le vent vous souffle dans le visage.

5. Tapis volant

Musée d'art d'État à Nijni Novgorod Musée d'art d'État à Nijni Novgorod

Toute personne ayant vu Aladin sait à quoi ressemble un tapis volant. Le prototype produit en Russie est fondamentalement le même, seul le modèle peut différer. Et nous ne pouvons pas oublier qu'Aladin a garé son tapis en l'épinglant à un mur...

4. Oiseau-avion en bois

Soyuzmultfilm Soyuzmultfilm

Ce véhicule a été fabriqué main par un ingénieur de garage autodidacte et passionné de vol, de sorte qu'il n'est jamais passé par la production en série. Et c'est bien dommage. Si cette création avait été produite à une échelle de masse, les Russes auraient pu revendiquer les droits d'auteur sur le premier Boeing jamais construit.

3. Navire volant

Sputnik Sputnik

Même idée, meilleure exécution. Le véhicule est un parent proche de l'oiseau-avion en bois, mais conçu par une entreprise rivale. Si l'oiseau-avion ne peut transporter que deux personnes, un pilote et un passager, le navire volant est assez spacieux pour accueillir une fête d'été torride quelque part sur la Méditerranée. En prime, vous pouvez toujours impressionner vos invités avec en les éclaboussant quand vous atterrirez sur l'eau.

2. Hutte sur pattes de poulet

Konstantin Chalabov/Sputnik Konstantin Chalabov/Sputnik

Commode, spacieux, et fiable, ce crossover russe a échoué à conquérir les marchés étrangers mais s’est forgé une réputation légendaire en Russie. La hutte à pattes de poulet est essentiellement un véhicule tout-terrain combiné avec un intérieur de type maison sur roues. Que peut-on souhaiter d'autre ? Encore une fois, c'est Baba Yaga qui réclame ses droits sur ce véhicule, comme si le mortier volant n'était pas assez pour la vieille dame.

1. Cuisinière à conduite automatique

Nikolay Moshkov/TASS Nikolay Moshkov/TASS

Mesdames et Messieurs, cette légendaire cuisinière russe est le champion ultime et incontesté de cette courte liste. Ce véhicule se conduisait automatiquement tout seul avant que Google et Tesla n’aient popularisé la technologie. Il a une fonction avancée de climat-control qui maintient les passagers au chaud en cas de températures négatives.

Même la version standard est livrée avec un service de cuisson 24/7 sous la forme d’un four facilement accessible intégré dans le corps de ce véhicule. Il suffit de grimper dans cette merveille d'ingénierie et vous êtes prêt pour de courtes excursions ou de longs trajets, au chaud et avec des provisions et rafraîchissements pour tout le voyage. Et pas besoin de s'inquiéter pour la planification de l’itinéraire, la cuisinière se charge de tout...

