Combien de constitutions a connu la Russie?

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Le texte de la constitution en vigueur en Russie a été rédigé par une Assemblée constitutionnelle convoquée par Boris Eltsine en mai 1993 et comptant quelque 800 hommes. Sergueï Chakhraï, homme politique de l’époque, a cependant avoué que de facto c’est lui qui avait travaillé sur ce projet « présidentiel » conjointement avec le juriste Sergueï Alexeïev.

Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des institutions

Quelle constitution a-t-elle remplacé ?

La première constitution soviétique a été adoptée par le Congrès panrusse des Soviets en 1918. Celle d’après a suivi en 1924, déjà sous l’URSS.

Ensuite, il y en a eu deux : une pour l’URSS et l’autre pour la Russie soviétique (RSFSR).

Au cours de son histoire, l’Union soviétique a connu trois lois fondamentales : en 1936 a été adoptée celle dite stalinienne et en 1977 celle de Brejnev.

Quant à la RSFSR, elle en a connu 4 : après 1918, elle a adopté de nouvelles constitutions en 1925, 1937 et 1978. La dernière est restée en vigueur jusqu’en 1993.

Dans cette autre publication, nous expliquons comment a été formée la Fédération de Russie