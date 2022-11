Comment la Fédération de Russie a-t-elle été formée?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À l’époque de l’URSS (1922-1991), la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) existait au sein de l’Union. C’était la plus grande république en termes de superficie, de population et de puissance économique. Elle représentait les trois quarts du territoire de l’URSS, abritant la Russie centrale et méridionale, les territoires du Caucase du Nord, toute la Sibérie et l’Extrême-Orient. La Biélorussie, l’Ukraine ou encore les États d’Asie centrale (Turkménistan, Kirghizstan, Tadjikistan, Kazakhstan et Ouzbékistan actuels) ne faisaient pas partie de la RSFSR.

La RSFSR représentait plus de la moitié de la population, deux tiers des produits industriels et environ la moitié des produits agricoles de l’Union soviétique. Cependant, elle n’avait pas d’autonomie politique en tant que telle, étant entièrement contrôlée par le gouvernement de l’URSS.

Le rôle de Boris Eltsine

URSS. Moscou. Boris Eltsine, président du Soviet suprême de la RSFSR, après avoir pris la parole au 28e congrès du PCUS au Palais des congrès du Kremlin Valentin Sobolev/TASS Valentin Sobolev/TASS

En mai 1990, Boris Eltsine est élu président du Conseil suprême de la RSFSR, c’est-à-dire qu’il est à la tête de la république. En juin 1990, la RSFSR publie la Déclaration de souveraineté de l’État de la RSFSR, qui donne la priorité aux lois républicaines sur celles de l’Union soviétique – en fait, il s’agit d’une révolution sans effusion de sang.

Mikhaïl Gorbatchev, qui était président de l’URSS à l’époque, a alors confronté Boris Eltsine. En réponse, ce dernier a quitté le Parti communiste de l’URSS, tandis qu’en RSFSR, des processus antisoviétiques ont commencé à se mettre en place : des rues et des villes ont retrouvé leurs noms historiques (Kalinine par exemple a été rebaptisée Tver, Gorki est redevenue Nijni Novgorod, etc.) En décembre 1990, Noël (célébré le 7 janvier en Russie) a été déclaré jour férié officiel en RSFSR. La Constitution a quant à elle été modifiée pour inclure des dispositions relatives aux banques, à la propriété privée, etc. En juillet 1991, Boris Eltsine est devenu le premier président de la RSFSR.

Lire aussi : Réponses aux dix questions les plus courantes sur l’URSS

Les événements de 1991 et l’effondrement de l’URSS

Le président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev (au centre), son épouse Raïssa et sa petite-fille Ksenia à leur arrivée à Moscou en provenance de la datcha gouvernementale en Crimée, où ils séjournaient pendant la tentative de coup d'État par les membres du Comité d'État sur l'État d'Urgence. Iouri Lizounov/TASS Iouri Lizounov/TASS

Le gouvernement soviétique a compris que la souveraineté de la RSFSR signifiait la chute de l’Union soviétique. En août 1991, un coup d’État a donc été tenté par des politiciens communistes, qui ont formé le Comité d’État autoproclamé sur l’État d’Urgence et déposé Mikhaïl Gorbatchev de son poste de président de l’URSS. Le 19 août 1991, l’armée est entrée dans Moscou, tandis que Boris Eltsine a appelé la population de la ville à s’opposer au régime communiste.

En quelques jours, il est devenu évident que l’armée ne suivrait pas les ordres du Comité sur l’État d’Urgence. Le 22 août 1991, les membres du Comité ont été arrêtés. Boris Pougo, ancien ministre de l’Intérieur de l’URSS, s’est suicidé avant d’être appréhendé.

Putsch du 19 au 22 août 1991 organisé par les membres du Comité d'urgence de l'État pour empêcher l'effondrement de l'URSS et empêcher la signature du traité de l'Union. Boris Pougo est le troisième en partant de la gauche. Vladimir Rodionov/Sputnik Vladimir Rodionov/Sputnik

Le lendemain, Eltsine a interdit le Parti communiste en RSFSR et nationalisé ses biens : bâtiments, voitures et fonds.

En octobre et novembre 1991, le nouveau gouvernement a été formé et, en décembre, l’effondrement de l’URSS était imminent. Le 8 décembre 1991, la plupart des anciennes républiques de l’URSS ont créé la Communauté des États indépendants (CEI), mettant ainsi fin à l’existence de l’URSS.

AP AP

Le 25 décembre 1991, à 19h38, Mikhaïl Gorbatchev, président de l’URSS, a officiellement démissionné et le drapeau de l’URSS a été remplacé par le tricolore russe au-dessus du Kremlin de Moscou. Le même jour, le Soviet suprême de la RSFSR a adopté une loi sur le changement de nom de l’État : la RSFSR a été rebaptisée Fédération de Russie.

Dans cet autre article, nous remontions aux origines de l’État russe lui-même.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.