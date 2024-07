En images: quand les chats de l’Empire russe prenaient la pose devant l’objectif

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Une fillette et un chat, Chadrinsk, région de Kourgan, 1885-1890

Archives Archives

À la fin du XIXe siècle, se faire photographier était à la mode et coûtait cher. Habituellement, on faisait faire des portraits de famille. Les adultes étaient assis au centre et les enfants, debout, les entouraient. Sur ce cliché, on voit un chat allongé et une petite fille appartenant certainement à l’aristocratie ou à une famille de propriétaires terriens.

Cette photographie fut prise dans l’atelier de Nikolaï Pribyliev à Chadrinsk, une petite ville située à environ deux cents kilomètres au sud-est de Ekaterinbourg.

Portrait d’une enfant avec un chat, gouvernement de Moguilev, années 1890

Archives Archives

La nièce du photographe avec un chat, Mourom, années 1890

Archives Archives

L’art photographique fit rapidement des adeptes. L’un des photographes amateurs les plus connus de Mourom était Ivan Miazdrikov qui, après la Révolution d’Octobre, fut chercheur en météorologie.

Portrait d’enfants, années 1900

Archives Archives

La grande-princesse Maria Nikolaïevna avec un chaton, années 1910

Archives Archives

La famille du dernier empereur russe, Nicolas II, aimait aussi beaucoup les animaux. Les dernières années de son règne, ils avaient cinq chats et trois chiens.

Le tsarévitch Alexis, le chat Kotka et le cocker spaniel Joy, 1915

Archives Archives

Le chat préféré d’Alexis Nikolaïevitch était le siamois Kotka dont il ne séparait presque jamais. Ce petit félin lui avait été offert par le commandant du palais, le général de brigade Vladimir Voeïkov qui aimait beaucoup cette race. Kotka n’était pas le premier siamois dans la famille impériale. À la fin du XIXe siècle, le roi de Siam en avait offert plusieurs à Nicolas II.

La ballerine Anna Pavlova et un chat, 1911

Archives Archives

Vera Smirnova tenant son chat et ses chiens, Tachkent, 1906-1910

Archives Archives

Tatiana, la fille cadette du géologue Boris Poliénov, avec un chaton, gouvernement de Kostroma, domaine de Pavlovskoïé, 1903

Archives Archives

Femme avec un chaton, année 1900

Archives Archives

