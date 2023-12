Cinq faits sur le rex de l’Oural, cette adorable race de chat frisé

Russia Beyond

Ces chats rares et incroyablement mignons sont originaires des régions de l’Oural, en Russie. Voici en quoi ils diffèrent des autres races frisées.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ils descendent du chat Vassili

Au début du XXe siècle, des informations sur des populations de chats frisés ont été recueillies dans différentes régions de l’Oural. Ils naissaient d’animaux à poil droit, parmi lesquels se trouvaient des chats sibériens au poil duveteux et des bâtards à poil lisse.

Le géniteur de la race officiellement reconnue des rex de l’Oural a été le chat Vassili, né dans la ville de Zaretchny, dans la région de Sverdlovsk, à la fin des années 1980. Sa mère était une simple chatte nommée Moura.

Legion Media Legion Media

Des félinologues d’Ekaterinbourg ont eu vent de son existence et ont convaincu ses propriétaires de présenter ce chat inhabituel à une exposition, où il a attiré une attention bien méritée.

Cependant, il n’était pas le seul. En 1992, une autre chatte avec de tels chatons a participé à une exposition. Moussia était une chatte sibérienne à poils longs, tandis que ses deux chatons sont nés avec des boucles. Ces derniers ont alors été achetés par des éleveurs de Leningrad.

C’est ainsi que les félinologues ont découvert que le gène du poil frisé était récessif et ont commencé à élever des rex de l’Oural à dessein.

Gène spécial de frisure

Legion Media Legion Media

Les éleveurs ont essayé de croiser des rex de l’Oural avec d’autres chats à poil frisé, mais ces couples ont donné naissance à des chatons à poil droit. Il s’est avéré que le gène ouralien de frisure était différent. Nulle part ailleurs en Russie, de tels chats n’ont été observés. Chez le rex de l’Oural, les boucles se forment dès l’enfance, et il s’agit d’un pelage fin avec une double ondulation plate. Dès l’âge de 3-4 mois, le chaton présente des boucles prononcées, et à 6-7 mois, des ondulations plates.

Lire aussi : Cinq faits sur le bleu russe, la plus aristocratique des races de chats

Une race rare

Legion Media Legion Media

Le standard de la race a été fixé au milieu des années 1990. Cependant, les éleveurs ne sont pas très nombreux. Ils vivent pour la plupart dans la région de Sverdlovsk, mais il y en a aussi à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Les rex de l’Oural sont une race autochtone et jouissent d’une robuste santé. Ils vivent en moyenne de 12 à 16 ans.

Ce chat, malgré ses paramètres modestes (le poids d’un adulte est d’environ 4kg), a un bon appétit, une carrure athlétique et un caractère sociable.

Pas difficile

Legion Media Legion Media

Contrairement à d’autres races, les rex de l’Oural ne nécessitent pas de soins importants, il suffit de les brosser de temps en temps. Ils mangent avec beaucoup d’appétit, mais restent minces jusqu’à un âge avancé. Ce qui est intéressant, c’est qu’il est même recommandé de donner à cette race une alimentation naturelle. En plus de la viande, ils aiment les flocons d’avoine, le riz et le sarrasin, ainsi que les pommes et les carottes.

Au bout d’un an, ils cessent de miauler

Legion Media Legion Media

Jusqu’à présent, ce phénomène est peu étudié, mais les éleveurs assurent que le miaulement des rex n’intervient qu’au cours de l’enfance. Il est presque impossible d’entendre un « miaou » irrité de leur part. Toutefois, pour s’exprimer, ils émettent des bruits semblables à de petits craquètements.

Dans cet autre article, découvrez le bobtail des Kouriles, race de chat la plus inhabituelle de Russie, en cinq faits.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.