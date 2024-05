Trois cas des plus étranges d’utilisation de lieux de culte orthodoxes sous l’URSS

Legion Media; Stolbovsky (CC BY)

L’imagination des bolcheviks en matière d’utilisation des locaux des églises fermées n’avait pas de limite. Les lieux de culte ont été réaménagés à travers le pays pour servir aux besoins les plus variés et parfois tout simplement les plus incroyables.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans le cadre de la lutte antireligieuse menée par les bolcheviks, beaucoup d’églises ont été détruites en URSS. Celles qui ont eu la chance d’échapper à ce sort ont été réaménagées pour servir à des fins des plus variées du jeune État soviétique, y compris à celles purement pratiques.

Les locaux où, encore récemment, étaient célébrés des services, ont ainsi accueilli des fabriques et des entrepôts, des musées et des bibliothèques. Les églises luthériennes connues pour leur merveilleuse acoustique ont été transformées en philharmonies, théâtres de marionnettes ou studios d’enregistrement.

Des réaménagements hors du commun ont également eu lieu. En voici trois des plus inhabituels.

Piscine pour plongeurs

Анастасия/@nakifaria Анастасия/@nakifaria

L’église Notre-Dame de la Miséricorde de Saint-Pétersbourg a été transformée en piscine pour les plongeurs militaires ! Le lieu de culte a été fermé en 1932 et, l’année suivante, un caisson de décompression et un tuyau de plongée haut de 40 mètres ont été installés sous le dôme. Un bassin est apparu là où se dressait jadis l’autel.

La reconstruction de ce lieu de culte a commencé en 2015 et est toujours en cours. Le tube géant entortillé par un escalier en métal représentait un problème majeur : on craignait que l’édifice ne survive pas à son démontage et que le dôme s’effondre. Cependant, le pire a été évité.

Hrsg. Hans Schwahn. Saint-Pétersbourg, 2010. Hrsg. Hans Schwahn. Saint-Pétersbourg, 2010.

L’église luthérienne Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Saint-Pétersbourg a également été transformée en piscine pour large public. Les citadins l’ont fréquentée de 1962 à 1993. Les hauts plafonds ont permis d’installer des tours de plongée.

>>> L’orthodoxie à vol d’oiseau: époustouflantes photographies aériennes d’églises russes

Studios Soyouzmoultfilm

NVO (CC BY); Domaine public NVO (CC BY); Domaine public

L’église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge de la Nouvelle Sloboda a été fermée au cours des années 1930 et l’édifice principal a été transformé en un immeuble résidentiel de quatre étages réalisé dans le style stalinien, quant au clocher, il a été préservé. En 1945, ces locaux ont été transmis aux studios Soyouzmoultfilm et, entre ces murs, des animateurs ont créé leurs œuvres jusqu’en 2017 !

Domaine public Domaine public

Une autre branche de ces studios s’est fait un toit à l’église de la Transfiguration-du-Sauveur-sur-les-Sables. Reconnu monument de l’architecture, l’édifice est resté intact et, de 1956 à 1991, des dessins animés de marionnettes y ont été produits.

Planétarium

Legion Media; Stolbovsky (CC BY) Legion Media; Stolbovsky (CC BY)

En 1962, à l’occasion du premier anniversaire du tout premier vol habité dans l’espace, un planétarium a ouvert ses portes dans l’église Saint-Nicolas du Kremlin de Vladimir.

Sous la voute de l’église, a été installé un nouveau dôme en plastique, sur lequel ont été projetées les images de corps célestes. Le projecteur utilisé a été l’un des premiers du pays. L’on y trouve en outre une exposition dédiée à l’espace : maquettes de satellites artificiels de la Terre, débris de météorites et même des tubes de nourriture « spatiale ».

D’ailleurs, ce planétarium est toujours actif et propose un riche programme d’événements et de projections.

Dans cette autre publication découvrez six églises russes uniques en leur genre.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.