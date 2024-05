Sous l’URSS, cette église a été transformée en piscine pour plongeurs militaires

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 1932, le pouvoir soviétique l’a fermée et a décidé de réaménager cette église en une station d’entraînement pour plongeurs. Dire c’est faire, et dès l’année suivante, un caisson de décompression haut de 40 mètres a été installé sous le dôme de cet édifice haut et robuste.

Cette installation était unique en son genre : à l’époque, elle n’avait pas de pareil en URSS, seule l’Angleterre en comptait une en Europe.

La reconstruction de l’église a commencé en 2015 et se poursuit jusqu’à nos jours. Et ce tube géant entortillé par un escalier en métal représentait un problème majeur : on craignait que l’édifice ne survive pas à son démontage et que le dôme s’effondre. Cependant, le pire a été évité.

