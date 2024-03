Décryptons la symbolique des coupoles  des églises orthodoxes 

Russia Beyond

Dans l’architecture orthodoxe, le moindre détail a son importance. Notamment le nombre de coupoles qui est tout sauf aléatoire. Rien qu’en les comptant, l’on peut comprendre la signification symbolique donnée à l’église que l’on regarde, qui n’est pas nécessairement en rapport avec sa dédicace. Voici quelques éléments qui vous aideront à lire dans les dômes, coupoles et bulbes des édifices de culte orthodoxes.

Dans l’architecture orthodoxe russe, une coupole unique symbolise l’unicité de Dieu. On notera toutefois qu’avant la conquête des terres russes par les Mongols (2e tiers du XIIIe siècle), la plupart des églises n’avaient qu’un seul bulbe. Parmi celles qui nous sont parvenues, on citera l’église de la Transfiguration de Pereslavl-Zalesski (actuelle région de Iaroslavl’), dont la construction dura de 1152 à 1157 .

Ou bien encore la magnifique église de l’Intercession-de-la-Vierge sur la rivière Nerl (actuelle région de Vladimir) érigée à la même époque sur commande du grand-prince de Vladimir André Bogolioubski (mort en 1174) en mémoire de son fils Iziaslav (1147-1165).

Deux сoupoles sur le toit d’une église figurent les deux natures du Christ : divine et humaine. En Russie, on rencontre peu de lieux de culte à deux coupoles. L’on pensera à l’église de la Dormition du monastère de l’Annonciation de Nijni-Novgorod érigée entre 1649 et 1652 . Ou bien encore à celle des Saints-Côme-et-Damien dans la rue Staropanski à Moscou, dont la construction remonte à 1564.

Les trois coupoles sont, sans surprise, le symbole de la Trinité. On les trouve sur l’église de la Déposition-de-la-Robe-de-la-Vierge de Souzdal construite au milieu du XVIe siècle. Lorsqu’elles sont au nombre de cinq, comme sur l’ancienne cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou, les coupoles rappellent Jésus entouré des quatre évangélistes.

L’église principale des Cosaques du Don, à Novotcherkassk, est ornée de sept dômes. Leur sens ? Les sept mystères de la foi. Quand elles sont au nombre de neuf – c’est notamment le cas de l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé à Saint-Pétersbourg – les coupoles illustrent la hiérarchie céleste, c’est-à-dire la hiérarchie des neuf catégories d’anges.

Treize bulbes ornent l’église de la Transfiguration de la Cité des étoiles (Chtchëlkovo) et signifient l’unité du Christ et de ses apôtres. Le nombre de coupoles peut être encore plus important. Dans le parc forestier de la Neva, situé au sud-est de Saint-Pétersbourg, vous verrez sur l’église de l’Intercession en bois 25 bulbes. Chacun d’entre eux renvoie à la glorification de la Vierge par 25 prophètes de l’Ancien Testament.

L’église de la Transfiguration du monastère pour femmes d’Oust-Medvedetsk (région de Volgograd) compte 33 bulbes, en référence au nombre d’années de la vie terrestre du Christ.

