Objet du mois: Micha, l’ourson olympique dont l’envol attrista le monde entier

Entre 1977 et 1980, les Soviétiques croisèrent certainement tous les jours un petit personnage amène appelé à remplir une mission officielle de la plus haute importance. Qui était-il ? Micha, la mascotte olympique, bien sûr, déclinée sur des supports aussi divers que variés : de l’épinglette aux fresques murales, en passant par les cartes postales.

Jeux olympiques de Moscou

Le 23 octobre 1974, lors de sa 75e session, le Comité olympique international réuni à Vienne retint la candidature de Moscou comme ville hôte des Jeux olympiques d’été de 1980. Durant la seconde moitié des années 1970, l’URSS se prépara donc à accueillir cette compétition sportive à laquelle elle participait depuis 1952.

Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

La liste des travaux à réaliser était à la hauteur de l’événement : 97 installations devaient être rénovées ou construites. On mentionnera l’augmentation de la capacité d’accueil des stades Lénine et Dynamo (aujourd’hui VTB Arena) la construction du canal pour les sports de rame et du vélodrome à Krylatskoïé, d’un complexe pour les concours hippiques à Bittsevksoïé. On n’oubliera pas de citer également l’hôtel Cosmos et le village olympique d’une superficie d’environ 100 hectares.

Le retard pris sur le calendrier des travaux entre 1975 et 1977 fut rattrapé entre 1977 et l’été 1980. En 1979, la compétition des Spartakiades permit de tester la plupart des installations déjà prêtes.

La mascotte olympique Micha

Victor Tchijikov/TASS Victor Tchijikov/TASS

Les lecteurs de Sovietski Sport avaient fait savoir à la rédaction de ce quotidien qu’ils souhaitaient que la mascotte des Jeux olympiques de Moscou soit un ours. Victor Tchijikov, illustrateur de livres pour enfants, prit part au concours lancé par le Comité d’organisation et le remporta. Le 19 décembre 1977, son ourson fut désigné pour être la mascotte officielle des Jeux olympiques d’été de 1980.

Le petit plantigrade anthropomorphe reçut le nom que portent traditionnellement les ours en Russie : Micha ou Michka. La ceinture qu’il arbore fièrement fait immédiatement comprendre de quelle compétition il est l’ambassadeur souriant et aimable.

Micha participa activement à la promotion des Jeux olympiques à l’intérieur de l’URSS. Il fut décliné en pratiquant assidu des différentes disciplines inscrites au programme de la compétition. Il fut aussi et surtout reproduit sur des supports divers et variés dont seuls les collectionneurs connaissent peut-être le nombre exact. Parmi eux, des timbres, des porte-clefs, des statuettes, des tapisseries, des mosaïques, une série de dessins animés.

Vigri Alexey Fedoseev/Sputnik Alexey Fedoseev/Sputnik

L’ourson Micha n’était pas la seule mascotte de la XXIIe Olympiade de l’ère moderne. Sa complice était Vigri, une otarie de la mer Baltique. Le projet déposé par l’URSS prévoyait en effet que les compétitions de voile aient lieu en Estonie.

Jeux boycottés

Valery Choustov/Sputnik Valery Choustov/Sputnik

Les Jeux olympiques de Moscou se tinrent du 19 juillet au 3 août 1980. Après l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan en décembre 1979, les États-Unis lancèrent l’idée d’un boycott de la compétition sportive. Ils furent suivis par 60 pays. D’autres pays choisirent d’autres formes de protestation. La délégation française, par exemple, ne participa pas à la cérémonie d’ouverture. Les athlètes du Danemark, eux, concoururent sous la bannière olympique.

Des sportifs au village olympique Iouri Belinsky/TASS Iouri Belinsky/TASS

Ce furent toutefois 5 179 sportifs venus de 80 pays qui s’affrontèrent dans 23 disciplines au cours de 203 épreuves. La plupart d’entre elles eurent lieu à Moscou. Leéningrad, Kiev et Minsk accueillirent les tours éliminatoires de la compétition de football. Les épreuves de voile se déroulèrent en Estonie. Au terme de ces Jeux olympiques, l’URSS était première au classement non officiel du nombre de médailles.

Plusieurs centaines de milliers d’hôtes étrangers vinrent en URSS assister aux compétitions qui attirèrent, selon certaines estimations, environ 5 millions de spectateurs.

Près de 3 000 journalistes furent accrédités pour couvrir cet événement. Un centre de presse avait été spécialement construit pour eux au cœur de Moscou. 57 chaînes de télévision avaient acquis les droits de retransmission des épreuves.

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Moscou se tint au stade Lénine dans la soirée du 3 août. Elle prit fin lorsque l’ourson Michka, soulevé par des ballons multicolores gonflés à l’hélium, s’envola de la pelouse centrale du stade. Nombreux furent ceux dans le public assis dans les gradins et parmi les téléspectateurs devant leurs petits écrans à ne pouvoir retenir leurs larmes. Peut-être étiez-vous de ceux-là.

Dans cette autre publication, découvrez dix faits sur les seuls Jeux olympiques organisés par l'URSS.

