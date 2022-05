En images: 1912, les derniers Jeux olympiques de l'Empire russe

Russia Beyond

Les jeux d'été de Stockholm ont été les tout derniers Jeux olympiques auxquels l'Empire russe a participé. La prochaine participation aux JO du pays, désormais appelé Union soviétique, aurait lieu quarante ans plus tard!

L'histoire du mouvement olympique dans l'Empire russe est assez courte et se termine de manière prévisible avec la dissolution de l'Empire lui-même. Le pays n'a participé qu'à trois éditions des Jeux olympiques. Faisant l'impasse sur les tout premiers Jeux de l'histoire moderne à Athènes, en 1900, la Russie a participé pour la première fois aux deuxièmes Jeux à Paris.

Ensuite, les athlètes russes ont participé aux Jeux de 1908 à Londres, lors desquels le patineur artistique Nikolaï Panine a rapporté à la Russie sa toute première et unique médaille d’or olympique.

Enfin, la Russie a participé aux Jeux de Stockholm de 1912, qui se sont avérés être les derniers. Voici quelques photos de l'équipe de Russie aux JO qui se sont déroulés il y a 110 ans.

Le 6 juillet 1912, la cérémonie d'ouverture a eu lieu au stade olympique de Stockholm construit spécialement pour les Jeux. La famille royale suédoise a assisté à l'événement et a observé les équipes nationales défiler dans le stade.

L'équipe russe comprenait 181 athlètes masculins, dont beaucoup étaient originaires de Saint-Pétersbourg, ainsi que d'Estonie et de la région baltique de la Livonie, qui faisait alors partie de l'Empire russe. Dans le même temps, la Finlande, qui faisait également partie de la Russie, a participé séparément aux Jeux.

L'équipe était menée par le grand-duc Dmitri Pavlovitch de Russie, cousin de Nicolas II. Le prince lui-même a participé à des compétitions d'équitation aux Jeux, tant individuelles qu'en équipe (plus tard, il deviendrait tristement célèbre pour avoir participé au meurtre de Grigori Raspoutine).

L'équipe de Russie n'a pas brillé aux Jeux, ne remportant que cinq médailles d'argent et de bronze, et pas une seule d'or. Soit dit en passant, le champion de patinage artistique des Jeux de Londres, Nikolaï Panine, a participé cette fois en tant que tireur et n'a réussi qu’à se hisser à la 8e place.

Le rameur estonien Mart Kuusik a remporté le bronze à l’épreuve en double, le tireur sportif letton Haralds Blaus a remporté le bronze au tir au piège (il a également participé aux Jeux en tant que coureur sur piste). De plus, une médaille de bronze a été décrochée par un groupe de sept marins russes (Esper Belosselski, Ernest Brasche, Karl Lindholm, Nikolaï Pouchnitski, Alexandre Rodionov, Iossif Chomaker et Philipp Strauch). Ils sont arrivés troisièmes en navigation sur un yacht de dix mètres, derrière la Suède et la Finlande.

Une médaille d'argent a également été remportée par une équipe de quatre athlètes russes (Amos Kach, Nikolaï Melnitski, Grigori Panteleïmonov et Pavel Voïlochnikov) en tir rapide au pistolet à 30 mètres.

L'équipe russe de football (photo ci-dessous) s'est retrouvée en 6e position, terminant la compétition après avoir perdu 2:1 contre la Finlande en quarts de finale. Après cela, lors du soi-disant « tournoi de consolation », l'équipe de football russe a subi sa pire défaite de l'histoire, s’inclinant 0:16 contre l'Allemagne.

Cependant, un épisode de l'équipe de Russie aux Jeux olympiques de 1912 en valait vraiment la peine ! Un lutteur estonien du nom de Martin Klein a remporté une médaille d'argent après avoir résisté au plus long match de lutte jamais enregistré. Il s'est battu contre le champion du monde en titre, le Finlandais Alfred Asikainen, pendant 11 heures et 40 minutes !

Après une performance aussi épuisante, il n'a pas pu briller le lendemain et a laissé échapper l’or. Contrairement aux autres athlètes de l'Empire russe, il a poursuivi sa carrière olympique : en 1919, il devient entraîneur et prépare les lutteurs estoniens pour les JO de 1920.

Les mauvais résultats des athlètes russes ont déçu le prince Dmitri, qui a prévu d'organiser des compétitions nationales annuelles pour se préparer aux futurs Jeux olympiques… En outre, des Jeux olympiques intérieurs russes furent organisés les deux années suivantes, en 1913 à Kiev et en 1914 à Riga, villes faisant partie de l'Empire russe à l'époque.

Puis la Première Guerre mondiale a éclaté, entravant toutes les manifestations sportives. Les prochains Jeux olympiques ont eu lieu en 1920 à Anvers, mais la Russie, prise dans la Révolution et la guerre civile, n'a pas été invitée, car le monde ne reconnaissait pas le pouvoir des bolcheviks.

L'Union soviétique a été formée en 1922 et, à son tour, a décidé de ne pas participer aux compétitions sportives « capitalistes », organisant sa propre « Spartakiade » pour les travailleurs internationaux et les communistes. La première fois que l'URSS a participé aux Jeux olympiques, c'était après la Seconde Guerre mondiale - en 1952. Les athlètes soviétiques se sont alors rendus aux Jeux d'Helsinki.

