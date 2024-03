Dix femmes ayant fait la gloire de la Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La princesse Olga

Nicolas Brouni Nicolas Brouni

Olga était l’épouse du prince Igor, qui a régné à la fin du IXe siècle et au début du Xe. Après la mort de son mari, elle est devenue la régente de son fils en bas âge et a été la première femme à régner sur la Rus’. Olga est surtout connue pour les massacres brutaux qu’elle a perpétrés contre le peuple des Drevlianes en réponse à l’assassinat de son mari. En même temps, elle a été la première souveraine russe à embrasser le christianisme et est devenue l’une des premières saintes honorées en Russie au même titre que les apôtres.

Catherine II

Dmitri Levitski Dmitri Levitski

Cette grande impératrice a régné sur la Russie pendant plus de 30 ans. D’origine allemande, elle a embrassé l’orthodoxie et se considérait comme une patriote russe. Sous Catherine, le territoire de l’Empire russe s’est considérablement agrandi – la Crimée et d’autres terres méridionales ont été annexées. Elle a fondé de nombreuses villes dans tout le pays, était considérée comme une partisane de l’absolutisme éclairé, a correspondu avec des philosophes européens et a mené à bien de nombreuses réformes. Cependant, son règne a aussi été marqué par des pages controversées, allant du favoritisme à l’oppression des paysans.

Anna Pavlova

Domaine public Domaine public

Cette ballerine russe du début du XXe siècle était célèbre dans le monde entier. Des poèmes et des sculptures lui ont été dédiés. Un dessert a même été baptisé en son honneur ! Elle a parcouru la quasi-totalité de la planète. L’on aurait dit qu’elle pouvait vaincre la gravité, tant ses mouvements étaient légers, tant ses sauts étaient aériens. Pavlova a été la star des célèbres Saisons russes de Serge de Diaghilev, et a également été la première au monde à exécuter la désormais célèbre danse de la Mort du cygne.

Anna Akhmatova

Domaine public Domaine public

Elle n’aimait pas le mot « poétesse », se qualifiant elle-même de poète. Akhmatova est l’une des figures littéraires les plus brillantes du XXe siècle. Ses poèmes sur l’amour et le chagrin, le destin de la Russie et les problèmes de l’univers frappent par leur profondeur. Grâce à son talent, elle a été l’une des premières femmes écrivains à accéder à l’Olympe littéraire, jusque-là réservé aux hommes. Son incroyable force de caractère l’a aidée à survivre aux terribles années de répression, lorsque son mari a été abattu, son fils arrêté et que ses poèmes n’ont pas été publiés. Elle est restée une femme énigmatique et a été la muse de nombreux artistes de l’époque, dont Amedeo Modigliani.

Zoïa Kosmodemianskaïa

Domaine public Domaine public

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des femmes russes ont combattu sur le champ de bataille sur un pied d’égalité avec les hommes. De nombreuses histoires relatent l’héroïsme des tireuses d’élite, des femmes pilotes, des infirmières et autres « sœurs d’armes ». Cependant, cette jeune fille de 18 ans est devenue une véritable légende. Pendant le conflit, elle s’est portée volontaire pour aller au front et, avec des partisans, elle a mené des opérations de reconnaissance et de sabotage sur les terres conquises par l’ennemi. Or, au cours de l’une de ces opérations, Kosmodemianskaïa a été trahie par les habitants d’un village capturé, qui coopéraient avec les nazis. Malgré de cruelles tortures, Zoïa n’a pas livré un seul secret : ni son vrai nom, ni des informations sur les autres saboteurs. Finalement, les Allemands ont pendu la jeune fille, et seulement un mois plus tard, son corps a été retiré de la potence par les soldats soviétiques.

Valentina Terechkova

Sputnik Sputnik

La première femme à avoir visité l’espace est Valentina Terechkova, alors âgée de 25 ans. En 1963, elle a effectué un vol en solitaire et a fait 48 fois le tour de la Terre. Son record n’a jamais été battu. Cette fille d’un conducteur de tracteur et d’une ouvrière d’usine textile a été choisie parmi 8 000 autres candidates désireuses d’aller dans l’espace. Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a alors souligné que, sous le socialisme, les femmes avaient les mêmes chances que les hommes, et qu’elles pouvaient même voler dans l’espace.

Maïa Plissetskaïa

V. Bliokh/Sputnik V. Bliokh/Sputnik

« Dans le domaine du ballet, nous sommes en avance sur la planète entière », chantait le barde soviétique Iouri Vizbor. Il n’est pas surprenant que ce soient les ballerines qui ont glorifié la Russie plus que n’importe qui. Maïa Plissetskaïa a été l’une des plus grandes et des plus brillantes danseuses de l’ère soviétique. Elle a dansé dans Le lac des cygnes sur la scène du théâtre Bolchoï pendant 30 ans ! La légendaire ballerine a interprété le rôle du cygne principal de 1947 à 1977, cumulant au moins 800 représentations. L’Odette-Odile incarnée par Plissetskaïa a été vue par Joseph Staline, Nikita Khrouchtchev et de nombreux invités étrangers. Aujourd’hui encore, elle est considérée comme la meilleure interprète du rôle, et le mouvement de ses longs bras rappelait à ses contemporains de véritables ailes de cygne.

Anna Netrebko

Sergueï Fadeïtchev/TASS Sergueï Fadeïtchev/TASS

La voix puissante et le charisme incroyable de cette chanteuse d’opéra ont captivé le monde entier. Le nom d’Anna Netrebko apparaît sur les affiches de la plupart des capitales de l’opéra, de New York et Londres à Vienne et Munich. Elle a brillé dans des rôles féminins de premier plan dans des opéras aussi célèbres que La Traviata de Giuseppe Verdi, La Flûte enchantée de Mozart, Rouslan et Lioudmila de Mikhaïl Glinka et bien d’autres.

Maria Sharapova

Hannah Peters/Getty Images Hannah Peters/Getty Images

Il est difficile de citer une athlète russe plus célèbre que Maria Sharapova. Vainqueur de Wimbledon et de dizaines d’autres tournois mondiaux, principale rivale de la légendaire Serena Williams, l’on se souvient d’elle pour son apparence frappante, son jeu talentueux, sa persévérance et, bien sûr, son service et ses cris caractéristiques, qui sont devenus sa carte de visite.

Natalia Vodianova

John Phillips/Getty Images John Phillips/Getty Images

Son destin rappelle l’histoire de Cendrillon. Une fille issue d’une famille provinciale pauvre a conquis le Paris branché, épousé un aristocrate anglais, puis l’une des personnes les plus riches de France. L’apparence angélique de Vodianova a littéralement fait d’elle l’étalon de la beauté. Elle a travaillé avec les marques les plus célèbres du monde, de Chanel à Yves Saint Laurent en passant par Gucci. Outre sa brillante carrière, le mannequin est mère de cinq enfants et philanthrope active – sa fondation Naked Heart est connue dans toute la Russie.

