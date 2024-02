Ce Romanov sacré empereur à titre posthume

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pierre III, mari mal aimé de Catherine II et père de Paul Ier, envisageait de tenir la cérémonie du couronnement après son retour victorieux de sa campagne du Danemark. Il espérait d’abord aider son Holstein natal à s’emparer du Schleswig, qui avait appartenu à ses aïeux, puis monter solennellement sur le trône. Cependant, ses projets étaient voués à l’échec.

Il ne voulait pas remarquer que des nuages terrifiants s’accumulaient au-dessus de lui : le coup d’État l’a pris au dépourvu. Réalisant qu’il ne parviendrait pas à tenir le coup contre la garde de son épouse, il a renoncé au pouvoir. Une semaine plus tard, il n’était plus. Selon l’une des thèses, il aurait été assassiné par le favori de l’impératrice, le comte Alexis Orlov. 34 ans plus tard, après la mort de Catherine II, son fils décidera néanmoins de restituer la justice et de couronner son père.

Pendant trois jours, les cercueils abritant les dépouilles de Pierre III et de Catherine II ont été exposés dans la forteresse Pierre-et-Paul, à Saint-Pétersbourg. Ensuite, s’est tenue la cérémonie du couronnement : l’empereur en personne a déposé sur la bière de son père la couronne, qui reposait avant cela sur un coussin tenu par le comte Alexis Orlov.

Ensuite, Pierre III et Catherine II ont été inhumés côte à côte dans la cathédrale Pierre-et-Paul, lui en tant que monarque couronné, elle en tant qu’épouse du souverain et non comme grande impératrice. Cela a été la dernière vengeance de Paul Ier contre sa mère. En regardant les tombes, l’on pourrait ainsi croire que les deux sont morts le jour même – la même date, le 18 décembre 1796, figure sur la pierre tombale.

