Qui était Faux Dmitri, le plus célèbre imposteur de l’histoire russe?

Qui était le «vrai» Dimitri?

Tout a commencé dans la petite ville d’Ouglitch, qui est aujourd’hui souvent citée comme l’endroit où a commencé le Temps des troubles.

Fin du XVIe siècle. Ivan le Terrible est mort et son fils Fédor Ier, qui n’a pas de descendance, dirige le pays. Il se murmure que Fédor n’est pas capable de gouverner par lui-même, raison pour laquelle Boris Godounov, son conseiller, se charge en fait de nombreuses questions politiques.

Mikhaïl Nesterov. Prince Dmitri, 1899 Domaine public Domaine public

L’unique héritier de la dynastie Riourikides était le jeune prince Dmitri, exilé à Ouglitch avec sa mère et sa puissante famille. Soudainement, en 1591, à l’âge de huit ans, il est mort des suites d’une blessure au cou. Les circonstances de sa mort restent toutefois mystérieuses. La version officielle fournie par des témoins indique qu’il a subi une crise d’épilepsie durant une partie de « svaïka », un jeu populaire consistant à jeter un couteau ou une flèche par terre.

Cependant, une autre version s’est immédiatement répandue parmi la population : elle affirmait que Boris Godounov aurait organisé l’assassinat du prince afin de concentrer tout le pouvoir entre ses mains.

Au bon moment, au bon endroit

Le « Faux Dimitri » n’aurait probablement pas réussi son coup si la situation politique en Russie n’était pas si complexe à l’époque. L’élite (les boyards de familles nobles) se disputait le pouvoir depuis que Fédor avait accédé au trône, et leurs luttes intestines ont redoublé d’intensité après la mort du tsar en 1598. La même année, Boris Godounov a été élu nouveau tsar par l’assemblée de la noblesse et de la bureaucratie (« Zemsky Sobor »), car il bénéficiait de nombreux soutiens.

Godounov a obtenu quelques succès dans le domaine de la politique étrangère, mais s’est heurté à une profonde crise économique et sociale. Pour ne rien arranger, la grande famine de 1601-1603 a été perçue par le peuple russe très pieux comme une punition divine pour les péchés du nouveau (et illégitime ?) tsar, qui n’était pas oint par Dieu, comme tous les autres tsars, mais avait été élu par les mortels.

Ainsi, en cette période de turbulences, l’apparition du prince affirmant avoir miraculeusement survécu, « véritable » héritier du trône qui promettait de sauver le pays, répondait aux attentes de tous. Des rumeurs selon lesquelles le prince Dmitri était bien vivant, mais avait été caché à ses assassins, étaient d’ailleurs apparues avant même l’apparition du Faux Dmitri.

Qui était vraiment Faux Dmitri?

Au fil des siècles, les historiens ont élaboré plusieurs théories sur l’identité véritable de l’homme qui prétendait être le prince Dmitri. Certains pensaient qu’il s’agissait réellement de Dmitri, d’autres estimant qu’il s’agissait d’un bâtard du roi polonais Étienne Báthory.

L'acteur Alexandre Soloviev dans le rôle de Faux Dmitri dans le film Boris Godounov Sergueï Bondartchouk/Mosfilm, 1986 Sergueï Bondartchouk/Mosfilm, 1986

Cependant, l’une des versions les plus répandues (reprise dans le drame Boris Godounov d’Alexandre Pouchkine) affirme que Faux Dmitri était un moine nommé Grigori Otrepiev du monastère Tchoudov de Moscou. Il avait des origines lituaniennes et, avant de devenir moine, était militaire au service d’un membre de la famille Romanov (ces mêmes Romanov qui deviendraient plus tard une dynastie régnante). Et comme Boris Godounov persécutait les Romanov pour qu’ils n’ourdissent pas d’intrigues et ne l’évincent pas du pouvoir, Otrepiev a décidé de se cacher dans le monastère. Le monastère Tchoudov était considéré comme un établissement prestigieux, où se trouvaient principalement des aristocrates ayant dédié leur vie au service de Dieu.

Ne se sentant pas vraiment en sécurité à Moscou, en raison de la proximité de Boris Godounov, Otrepiev s’enfuit à Kiev puis en Pologne (qui faisait alors partie de l’Union polono-lituanienne).

Comment Faux Dmitri est apparu

Nikolaï Nevrev. Faux Dmitri Ier chez Adam Wiśniowiecki, 1876 Domaine public Domaine public

En 1603, un noble polonais nommé Adam Wiśniowiecki a « découvert » qu’un nouveau militaire à son service n’était autre que le prince Dmitri ayant survécu. On ne sait pas si quelqu’un le lui a fait savoir, ou si c’est Faux Dmitri lui-même qui le lui a dit.

Wiśniowiecki a présenté le jeune homme au roi de Pologne Sigismond III. Ce dernier a fini par reconnaître les prétentions de Faux Dmitri sur le trône de Russie et proposé son aide si, en cas de succès, il accordait à la Pologne les terres de la Russie occidentale.

Musée d'art de Saratov Musée d'art de Saratov

Faux Dmitri a également promis d’épouser Marina Mniszek, fille d’un chef militaire (leur amour et le rôle de Marina dans le Temps des troubles sont un sujet souvent présent dans la culture populaire). Soutenu par une armée de mercenaires polonais et de cosaques, Faux Dmitri est entré en Russie. Plusieurs villes se sont rendues sans combattre, tandis qu’il remportait également plusieurs batailles.

Comment Faux Dmitri a accédé au trône de Russie

Au milieu des combats de l’armée russe contre les troupes de Faux Dmitri, le tsar Boris Godounov est mort. Il s’est avéré que de nombreuses personnes soutenaient Dmitri ; des fidèles de Godounov ayant pris le parti de Dmitri ont même assassiné l’héritier de Godounov et sa famille.

Klavdi Lebedev. Faux Dmitri entrant à Moscou le 20 juin 1605, années 1890 Domaine public Domaine public

En 1605, Faux Dimitri est entré au Kremlin de Moscou, accueilli par le carillon festif des églises. Peu après, Dmitri fut couronné tsar de Russie. Il a ensuite épousé Marina Mniszek, qui a été couronnée tsarine.

Faux Dmitri a dirigé la Russie pendant moins d’un an. Alors que des rumeurs sur l’identité véritable de cet homme se répandaient à Moscou, sa mère, qui l’avait soutenu auparavant, a finalement reconnu que c’était un imposteur. Le boyard Vassili Chouïski a alors organisé un complot qui a débouché sur le meurtre de Faux Dmitri.

Constantin Makovski. Le meurtre du Faux Dmitri, 1906 Domaine public Domaine public

Le cadavre de l’homme assassiné a été exposé dans tout Moscou et raillé. Certains Moscovites choqués pleuraient, car beaucoup l’avaient accepté en tant que tsar et croyaient en lui.

C’est Vassili Chouïski qui est devenu le nouveau tsar russe.

Qui était Faux Dmitri II?

Malgré le meurtre de Faux Dmitri, le Temps des troubles n’était pas terminé. En 1607, un nouvel imposteur est apparu, se présentant comme le tsar russe qui aurait miraculeusement survécu à son meurtre à Moscou. Sa véritable personnalité était encore plus nimbée de mystère que celle de son prédécesseur. Très probablement, il était soutenu par des opposants à Chouïski.

Sergueï Ivanov. Pendant les Temps des troubles, 1886 Domaine public Domaine public

Il était également soutenu par le roi de Pologne, et Marina Mniszek l’a reconnu comme son mari. Faux Dmitri II et son armée ont pris ville après ville, occupant en fin de compte une grande partie du territoire russe. Il a également construit un camp géant et un terem (palais) en bois en bordure de Moscou, dans le village de Touchino (c’est pourquoi Faux Dmitri II est souvent surnommé le « rebelle de Touchino »).

Cependant, ses tentatives de prendre Moscou n’ont pas abouti. En 1610, Faux Dimitri II a été tué au cours d’une partie de chasse.

Il y a eu d’autres Faux Dmitri

Plusieurs autres imposteurs se sont fait appeler « Dmitri » et ont tenté d’usurper le pouvoir en organisant des révoltes. Faux Dmitri III et IV sont entrés sur la scène politique en 1611-1612, mais aucun n’a obtenu de succès significatifs. De plus, il y a eu des imposteurs qui se faisaient passer pour d’autres personnes, comme le fils du tsar Fédor (il n’avait pas eu d’enfant).

Cependant, le Temps des troubles n’était toujours pas terminé. Une guerre russo-polonaise s’annonçait et ce n’est qu’en 1613 que le nouveau tsar Mikhaïl Romanov est monté sur le trône, mettant fin à cette période historique.

