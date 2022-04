Cinq malédictions qui ont poursuivi la maison Romanov

Au cours des 300 ans d’histoire de la dynastie Romanov, il y a eu des dizaines de prédictions et de prophéties concernant son avenir et sa destinée. Nous avons choisi les cinq plus obsédantes.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La malédiction de Marina Mniszek

Marina Mniszek Domaine public Domaine public

Le règne de la dynastie Romanov a commencé à une époque sanglante. Un garçon de trois ans a été exécuté en 1614, à peine un an après que Michel Fiodorovitch Romanov est devenu tsar. L'enfant était connu sous le nom d'Ivan Vorionok (« Ворёнок », ce qui signifie « petit voleur ») et c’était le fils du second faux Dimitri et de son épouse polonaise Marina Mniszek. Pourquoi les Romanov auraient-ils fait une chose aussi horrible ?

Le garçon a été pendu parce que sa mère, Marina Mniszek, avait été couronnée tsarine à Moscou en 1606 – son fils avait donc de vagues droits sur le trône. Les Romanov, soutenus par l'Assemblée de la Terre, ont nié ces affirmations et ont préféré tuer l’enfant plutôt que de vivre sous la menace d'une nouvelle période aussi sombre que le Temps des Troubles (1598-1613)

La légende raconte qu'en apprenant la mort tragique de son fils, Marina Mniszek est devenue livide. Elle faisait frapper sa tête contre les murs de sa cellule et hurlait des jurons. La dynastie, a-t-elle dit, qui avait commencé son règne par la pendaison d'un enfant innocent se terminerait comme elle avait commencé - avec la mort cruelle d'enfants.

>>> Cinq devins qui ont marqué l’histoire russe

La malédiction de Marina Mniszek a refait surface en 1918, lorsque le monde a appris l'horrible exécution de la famille Romanov à Ekaterinbourg et Alapaïevsk. Cependant, tout cela pourrait être une légende composée post factum, car il n'y a pas de faits certains sur où et comment Marina Mniszek elle-même est morte - après avoir été emprisonnée en 1614, elle n'a tout simplement plus jamais été revue ni entendue.

La malédiction d'Eudoxie Lopoukhine (« Saint-Pétersbourg sera vide ! »)

Portrait de l'impératrice Eudoxie Lopoukhine Domaine public Domaine public

Eudoxie Lopoukhine, la première épouse de Pierre le Grand, a été faite religieuse de force en 1698. Auparavant, son père et ses deux oncles avaient été punis pour avoir participé à un complot antiétatique. Pierre s’est brusquement détournée de sa première femme, qui avait été élevée dans les strictes traditions russes et était la mère de son fils malheureux Alexis (1690-1718), qui n'avait que huit ans lorsque sa mère lui fut envoyée au couvent de l’Intercession de Souzdal.

La tsarine Eudoxie aurait dit à la sœur de son mari, Maria Alexeïevna, que Saint-Pétersbourg ne tiendrait pas « et qu'elle serait vide ». Maria Alexeïevna a transmis cette rumeur au fils de Pierre et Eudoxie, Alexis, qu'il aurait mentionnée lors d'un interrogatoire en 1718. À Saint-Pétersbourg en 1722, des membres du clergé ont été condamnés pour avoir répandu des rumeurs sur la même prophétie, l'une des plus obsédantes de l'histoire de la ville. Pourtant, la ville était encore intacte et pleine de monde à l’époque, et elle le resterait par la suite.

Prédiction du moine Abel sur la mort de Catherine II

Portrait de Catherine II Fiodor Rokotov/Galerie Tretiakov Fiodor Rokotov/Galerie Tretiakov

Vassili Vassiliev, qui se faisait appeler moine Abel, a vécu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dans les années 1780, il prononce les vœux monastiques, mais vit principalement comme un vagabond, séjournant dans divers sites religieux en cours de route. Un livre de prophéties trouvé dans la cellule d'Abel au monastère Nikolo-Babaïev, où il a séjourné en 1796, aurait indiqué que l'impératrice Catherine II mourrait huit mois plus tard.

Abel a été arrêté et la prédiction rapportée à l'impératrice. Après un interrogatoire mené par l'Expédition secrète, l'organe de la sécurité de l'État, Abel est envoyé à la forteresse de Chlisselbourg. Mais sa prophétie s’est réalisée quand Catherine est morte en novembre 1796, après quoi Paul Ier est devenu empereur. Abel a été libéré sur ordre personnel de Paul. Cependant, il a continué à prédire l'avenir pour de l'argent et a de nouveau été arrêté et exilé. Après des allers-retours en prison, Abel a finalement été envoyé au monastère Spasso-Evfimiev de Souzdal où il est mort en 1841, à près de 80 ans. Il n'y a aucune certitude quant à la réalité des autres prophéties d'Abel, dont beaucoup lui ont été attribuées par les rumeurs qui ont circulé après sa mort.

La prophétie de Raspoutine

Grigori Raspoutine Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Grigori Raspoutine a été tué en décembre 1916, moins de trois mois avant que le règne de la dynastie Romanov ne prenne fin. Ce n'est qu'après sa mort que Nicolas II a eu vent de la lettre que Raspoutine lui avait envoyée. Le secrétaire de Raspoutine, Aron Simanovitch, a écrit dans ses mémoires que cette lettre contenait une prophétie :

« Tsar de la terre russe, quand vous entendrez les cloches sonner, vous informant de la mort de Grigori, sachez alors : si des assassins me tuent, paysans russes, mes frères, vous, tsar russe, n'avez personne à craindre. Restez sur votre trône et régnez. Mais si vos proches ont commis le meurtre, aucun membre de votre famille, c'est-à-dire vos enfants et vos proches, ne vivra plus de deux ans. Le peuple russe les tuera ».

>>> La mystérieuse mort de Dmitri, dernier fils d'Ivan le Terrible

Aron Simanovitch dit qu'il a donné la lettre à l'impératrice Alexandra, qui l'aurait lue, mais ne l'a montrée à Nicolas II qu'après la mort de Raspoutine. En effet, l'un des parents de Nicolas II, son cousin le grand-duc Dmitri Pavlovitch, faisait partie du complot anti-Raspoutine et était parmi les meurtriers du moine. Cependant, il est mort en 1942 en Suisse. De leur côté, Nicolas II et ses enfants et proches sont morts moins de deux ans après - ils ont été assassinés en 1918 à Ekaterinbourg et Alapaïevsk.

Il est important de noter, cependant, que les historiens considèrent les mémoires de Simanovitch comme une source peu fiable ; cette histoire est probablement inventée de toutes pièces - nous ne voyons aucune trace de la lettre et de la « prophétie » de Raspoutine dans d'autres sources.

La coïncidence monastère Ipatiev/maison Ipatiev

Cathédrale de la Trinité du monastère Ipatiev Domaine public Domaine public

Ce n'est en fait la prophétie de personne, mais simplement une étrange coïncidence dans l'histoire russe : le règne de la dynastie Romanov a commencé au monastère Ipatiev (région de Kostroma, Russie) en 1613 et le dernier tsar de la dynastie et sa famille ont été assassinés en 1918 à la maison Ipatiev à Ekaterinbourg.

Cathédrale de la Trinité du monastère Ipatiev Domaine public Domaine public

Le monastère Ipatiev de Kostroma a été nommé d'après saint Hypace de Gangra. En 1613, Michel Romanov et sa mère, Marthe, vivaient ici, à l'abri des troubles du temps des troubles, et lorsque l'Assemblée de la Terre a élu Michel comme nouveau tsar, une délégation de Moscou s’est rendue au monastère Ipatiev. C'est là, dans la cathédrale de la Trinité, qu'une cérémonie d’« appel » de Michel à la tête du tsarat a été réalisée.

La maison Ipatiev d’Ekaterinbourg s'appelait ainsi car elle appartenait à Nikolaï Ipatiev, officier et ingénieur de l'armée. En 1918, lorsque les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, ils ont réquisitionné la maison et y ont amené Nicolas II, sa famille et ses serviteurs. Le 17 juillet 1918, le tsar et sa famille ont été exécutés ; le 22 juillet, Nikolaï Ipatiev a récupéré les clés de sa maison, mais il n'y a plus jamais habité.

Maison Ipatiev Domaine public Domaine public

Bien que le monastère et la maison n’aient absolument aucun lien, la coïncidence est frappante. Et, même si la malédiction de Marina Mniszek a jamais existé, on peut dire qu’elle s'est donc finalement réalisée…

Dans cette autre publication, découvrez dix faits importants sur l’assassinat de la famille impériale russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.