Ces tsars russes qui n’avaient pas de favorite(s)

Contrairement aux favoris des impératrices russes de la dynastie des Romanov, les maîtresses des tsars et des empereurs de Russie ne jouaient aucun rôle dans la vie politique et sociale du pays. Elles exerçaient le plus souvent des fonctions à la cour, tout en «égayant» la vie personnelle des monarques. Cependant, certains tsars de la famille Romanov n’ont jamais eu de relations extraconjugales.

Michel Ier (1596-1645)

Michel Ier avec Evdokia Strechneva Galerie Tretiakov; Musée historique d'État de Moscou Galerie Tretiakov; Musée historique d'État de Moscou

Le premier souverain de la dynastie des Romanov, Michel Ier, n’a conclu un mariage heureux qu’à la troisième tentative. Sa première fiancée, Maria Khlopova, était honnie de sa future belle-mère. Des personnes malintentionnées sont soudainement apparues, affirmant la jeune fille était en « mauvaise santé », et cette dernière a été exilée en Sibérie. La première épouse du tsar, Maria Dolgoroukova, est décédée six mois après leur mariage. À l’âge de 30 ans, le tsar s’est marié en secondes noces avec Evdokia Strechneva. Pendant ses 19 années de vie conjugale, il a eu 10 enfants. On ne trouve dans les sources historiques aucune information concernant des favorites de Michel Ier - probablement, le pieux monarque n’en avait pas.

Alexis Ier (1629-1676)

Alexis Ier Musée historique d'État de Moscou Musée historique d'État de Moscou

Le fils de Michel Ier, Alexis Ier, a également été marié deux fois et il a eu au total 16 enfants ! Selon Irina Voskressenskaïa, auteur du livre Favorites sur le trône russe, le pieux monarque « n’avait ni le temps, ni l’occasion de se distraire avec des favorites ».

Fédor III (1661-1682)

Fédor III et Agafia Grouchetskaïa Ermitage; Musée russe Ermitage; Musée russe

Trois fils d’Alexis Ier sont devenus tsars. L’aîné, Fédor III, est monté sur le trône à l’âge de 15 ans, mais est décédé à 20 ans. Malgré son jeune âge, il a régné sans régent, et prenait seul les décisions politiques.

À l’âge de 18 ans, il a épousé Agafia Grouchetskaïa, dont il était éperdument amoureux ; un an plus tard, il est devenu veuf : sa femme et son fils nouveau-né sont morts presque immédiatement après l’accouchement. Il s’est ensuite marié à l’âge de 20 ans, deux mois avant sa mort. Fédor était si épris de sa première femme que, selon l’historien Vassili Tatichtchev, sa seconde épouse Marfa Apraksina est devenue veuve tout en étant vierge.

« Cette tsarine, comme l’ont affirmé de nombreuses personnes fiables, est restée fille après lui et, passant le reste de ses jours dans une vertu parfaite, a rejoint sa majesté dans l’au-delà en 1715 », écrit Tatichtchev.

Ivan V (1666-1696)

Ivan V Musée russe Musée russe

Après la mort de Fédor III, ses jeunes frères Ivan et Piotr (le futur empereur Pierre Ier) sont devenus codirigeants tandis que leur sœur Sophie a été nommée régente. Ivan V était en mauvaise santé : selon certaines sources, il souffrait d’épilepsie. À l’âge de 18 ans, il a épousé Praskovia Saltykova, qui lui a donné cinq filles. Ivan faisait preuve d’un grand respect envers sa femme. Il est mort à l’âge de 30 ans aveugle et paralysé. Quant à Pierre (1672-1725), il a eu de nombreuses aventures extraconjugales.

Alexandre III (1845-1894)

Alexandre III; Maria Mechtcherskaïa; Marie Feodorovna Domaine public; Ermitage Domaine public; Ermitage

Les deux derniers empereurs russes, Alexandre III et son fils Nicolas II, sont réputés pour avoir été des maris exemplaires.

Dans sa jeunesse, Alexandre s’est épris de Maria Mechtcherskaïa, demoiselle d’honneur de sa mère, l’impératrice consort Maria Alexandrovna. C’était son premier amour. Lorsque le frère aîné d’Alexandre, Nikolaï, est mort en 1865 d’une méningite, il est devenu hériter du trône et, en raison de ce statut, a également « hérité » de la fiancée de son aîné, la princesse danoise Dagmar, future impératrice Marie Feodorovna. Mais Alexandre était si épris de Mechtcherskaïa qu’il voulait renoncer au trône pour l’épouser.

« Chaque soir, je prie Dieu avec ferveur de m’aider à renoncer au trône et, si possible, de me donner le bonheur avec ma chère Doussenka. Une chose me tourmente, j’ai très peur que lorsque le moment venu, M.E. (Maria Elimovna, Mechtcherskaïa - note de l’auteur) me rejette, alors tout sera fichu », écrit Alexandre dans son journal le 17 mai 1866.

L’historien Alexandre Bokhanov affirme que le grand-duc et Mechtcherskaïa n’ont pas eu de relations intimes. L’héritier du trône ne l’envisageait pas sans mariage. « C’était une nature sincère et entière, qui n’acceptait et ne comprenait pas comment on pouvait entamer une relation avec une femme sans amour. Et l’amour signifie le mariage, pour la vie. Il n’y avait aucun doute ici », écrit Bokhanov dans son livre Maria Feodorovna. En conséquence, Alexandre a fait ce que lui dictait son devoir ; il a épousé Dagmar et a été un mari fidèle jusqu’à la fin de sa vie.

Nicolas II (1868-1918)

Nicolas II et Alexandra Feodorovna (Alix de Hesse-Darmstadt); Mathilde Kschessinska Domaine public Domaine public

Avant ses fiançailles avec Alix de Hesse-Darmstadt, la petite-fille de la reine du Royaume-Uni Victoria, le dernier empereur russe a eu une liaison avec la prima ballerina du théâtre Marinski Mathilde Kschessinska. Cet épisode de la vie de Nicolas II a donné lieu à des spéculations selon lesquelles la ballerine lui aurait donné un fils, ce qui constitue l’intrigue du drame à scandale Matilda (2017) d’Alexeï Outchitel. Le film a provoqué un tollé, car il remettait en cause la vertu du tsar canonisé.

La plupart des historiens s’accordent à dire que Nicolas était fidèle dans son mariage. Le couple impérial a vécu en parfaite harmonie et a célébré l’anniversaire de ses fiançailles tout au long de sa vie.

