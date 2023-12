Trouve-t-on des monuments aux héros de la Première Guerre mondiale en Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le monument aux héros de la Première Guerre mondiale situé sur le mont Poklonnaïa à Moscou a été érigé en 2014 pour commémorer le centenaire de l’entrée de la Russie dans ce conflit armé. Il se compose de deux éléments : la statue en bronze d’un soldat sur une haute colonne et une composition située à l’arrière-plan - un officier mène des soldats à l’attaque sur fond de drapeau russe.

Selon les créateurs de ce monument inauguré à Kaliningrad en mai 2014, les statues d’un officier, d’un soldat et d’un paysan sont censées symboliser l’unité nationale dans la défense de leur patrie. La figure d’une infirmière penchée sur un blessé rend hommage à l’héroïsme des femmes russes dans ce conflit cruel.

Le monument Aux Glorieux Fils de la patrie cosaques et montagnards - héros de la Première Guerre mondialesitué à Krasnodar symbolise l’amitié et l’entraide des cosaques et des peuples du Caucase dans la lutte contre l’ennemi. Environ 100 000 cosaques du Kouban ont pris part aux batailles contre les Allemands, les Autrichiens et les Turcs. Les montagnards n’ont pas été mobilisés dans l’armée, mais beaucoup se sont portés volontaires pour aller sur le front.

L’anniversaire du début de la Première Guerre mondiale a été commémoré à Lipetsk en 2014. Le monument se présente sous la forme d’une stèle de 17 mètres, qui rappelle par sa forme la baïonnette d’un fusil à trois lignes. Au sommet se trouvent les armoiries de la Russie - un aigle bicéphale, et au milieu - des croix de Saint-Georges (l’une des récompenses militaires les plus prestigieuses de l’Empire russe).

Un monument situé dans la ville d’Azov, dans la région de Rostov, rend hommage aux 125 000 cosaques du Don qui ont pris part à la Première Guerre mondiale. Environ 37 000 d’entre eux ont reçu diverses récompenses pour leur bravoure sur le champ de bataille.

Le monument de Pskov est dédié à tous les participants à la Première Guerre mondiale, mais plus particulièrement au 11e régiment d’infanterie de Pskov et aux Pskoviens intégrés à d’autres unités de l’armée impériale russe. Il représente un soldat se lançant à l’attaque, fusil en main. Derrière lui flotte une bannière comprenant l’image de la Vierge Marie et les armoiries de la Russie.

Situé dans la ville de Goussev, dans la région de Kaliningrad, le monument En mémoire de la guerre oubliée qui a changé le cours de l’histoirese démarque radicalement des autres monuments dédiés aux héros de la Première Guerre mondiale que l’on trouve sur le territoire russe. Au centre de la composition, on voit un soldat crucifié sur la « roue du destin ». De chaque côté se tiennent une veuve et une mère inconsolables qui tendent leurs mains vers lui.

Le monument honore la mémoire des militaires russes tombés le 20 août 1914 lors de la bataille de Gumbinnen (comme s’appelait alors Goussev). Ce jour-là, la chance était du côté des troupes russes.

