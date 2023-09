Ces héros russes des deux Guerres mondiales

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il n’était pas rare que ceux qui étaient encore hier soldats de l’armée du tsar (et avaient traversé en son sein la Grande Guerre) intègrent par la suite l’Armée rouge et s’engagent dans le conflit le plus sanglant de l’histoire de l’humanité, la Seconde Guerre mondiale. Certains d’entre eux ont ainsi obtenu les plus hautes distinctions tsaristes et soviétiques.

Konstantin Nedoroubov Domaine public Domaine public

C’est notamment le cas du cosaque du Don Konstantin Nedoroubov. Pour ses exploits lors des combats contre les Allemands et les Autrichiens, il s’est vu remettre quatre Croix de Saint-Georges : avec ses camarades, il a pris des états-majors et des batteries d’artillerie et capturé d’importants détachements ennemis.

Lorsque l’Allemagne nazie a envahi l’Union soviétique, il était déjà âgé de plus de 50 ans, ce qui ne l’a pas empêché de devenir commandant de l’escadron de cavalerie cosaque du Don. En 1943, ce courageux vétéran de deux guerres mondiales a reçu le titre de Héros de l’Union soviétique.

Grigori Agueïev Domaine public Domaine public

Grigori Agueïev n’avait que 13 ans lorsqu’il a obtenu sa première récompense : il a alors dérobé d’une tranchée une mitrailleuse allemande. Au total, comme Nedoroubov, il a reçu quatre Croix de Saint-Georges.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il a joué un rôle important dans la libération de la ville de Toula. Il a notamment participé à la création de bataillons d’assaut de la milice populaire et a combattu l’ennemi. Il est tombé le 30 octobre 1941 et plus de deux décennies plus tard, le 8 mai 1965, le titre de Héros de l’Union soviétique lui a été décerné à titre posthume.

Dans cette autre publication découvrez pourquoi une île du pays des Soviets portait le nom de leur ennemi juré.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.